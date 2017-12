Omul de afaceri Nelu Iordache si cativa sefi din CNADNR Craiova, achitati in dosarul Transalpina

Aceeasi decizie a fost luata si in cazul firmei Romstrade si a mai multor sefi de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova, respectiv Constantin Serban, director adjunct Investitii; Stefan Branaru, director adjunct tehnic; Mihai Adrian Radu, sef Departament Reparatii Capitale si Investitii; Stefan Radu, sef Birou Investitii; Ion Dina si Marin Tudor, ambii diriginti de santier; Luchian Toma Panduru, angajat; Nicolae Dorel Mircea, director la Departamentul Analize - Decontari din societate.Judecatorii au lasat nesolutionata actiunea civila formulata de SC CNADNR SA.In mai 2014, Nelu Iordache a fost trimis in judecata de DNA in dosarul privind lucrarile de modernizare a DN 67 C Bengesti - Novaci - Ranca - Obarsia Lotrului - Sebes (Transalpina).Potrivit DNA, in perioada august 2009 - iunie 2010, in conditiile executarii lucrarilor de modernizare a drumului national DN 67 C Bengesti - Novaci - Ranca - Obarsia Lotrului - Sebes (Transalpina) pe o lungime de 184 km, in cadrul unui contract finantat de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova, Ion Dina si Marin Tudor, diriginti de santier; Luchian Toma Panduru, responsabil cu derularea contractului; Mihai Adrian Radu, sef departament; Stefan Radu, sef birou; Constantin Serban si Stefan Branaru, directori, toti angajati ai DRDP Craiova, au certificat/vizat, in vederea decontarii, situatii de lucrari fictive/neexecutate si materiale de constructii care figurau ca ar fi fost achizitionate, incalcandu-si astfel atributiile si sarcinile de serviciu.Pentru ca acestia sa aprobe la plata lucrarile neefectuate si materialele de constructie inexistente, Nelu Iordache, in calitate de administrator la Romstrade (societatea care a primit contractul de executare a lucrarilor), l-a determinat pe Nicolae Dorel Mircea, director la Departamentul Analize - Decontari al societatii sa intocmeasca in fals mai multe situatii de lucrari si facturile aferente.Potrivit DNA, paguba cauzata de Romstrade partii vatamate CNADNR SA, reprezentand decontarea unor lucrari neexecutate, a fost estimata la suma de peste 22,8 milioane lei, fiind recuperata in intregime in cursul urmaririi penale.Pe 5 septembrie 2008, CNADNR SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova a incheiat cu Romstrade un contract prin care constructorul se obliga sa proiecteze si sa execute modernizarea drumului national DN 67 C Bengesti - Novaci - Ranca - Obarsia Lotrului - Sebes (Transalpina) pe o lungime de 184 km contra sumei de 1.231.210.293,41 lei (345.476.820,64 euro) la care se adauga TVA de 144.195.413,18 lei. Pentru executia lucrarii s-au stabilit 18 luni de la emiterea ordinului de incepere (22.10.2008), durata ce nu include perioada de timp friguros, iar sistemul de finantare al lucrarii era 'credit furnizor', respectiv ca executantul mai intai efectueaza lucrarile si dupa finalizare i se deconteaza plata acestora."Pe fondul aparitiei unor suspiciuni, la solicitarea procurorilor DNA, in 8 aprilie 2010, a fost adusa la cunostinta conducerii DRDP Craiova ca directorul general al CNADNR a dispus efectuarea unui control la directia regionala cu privire la legalitatea deconturilor efectuate si realitatea lucrarilor executate. De la data instiintarii si pana la data de controlului efectiv, deci perioada 8 - 23.04.2010, reprezentantii DRDP Craiova impreuna cu cei ai Romstrade au intreprins demersuri pentru acoperirea deficientelor, mai exact au fost suplimentate echipele de muncitori pentru a executa un volum cat mai mare de lucrari din cele neexecutate, dar confirmate ca fiind executate si decontate in lunile august - octombrie 2009", au aratat procurorii DNA.Directia Nationala Anticoruptie a mai aratat ca, desi de la data intocmirii situatiei de lucrari (august 2009) si pana la data controlului (23 aprilie 2010) au trecut aproximativ 8 luni si cu toate eforturile depuse de inculpati in perioada 8 - 23 aprilie 2010 (data anuntarii controlului si data efectuarii in concret a acestuia) de a masca si musamaliza neregulile in executarea obiectivului investitional DN 67C, nu s-a reusit acoperirea tuturor lucrarilor neexecutate si decontate de DRDP Craiova, raportul de constatare realizat confirmand faptul ca in derularea proiectului au fost acceptate la plata sume mari de bani pentru lucrari neexecutate.Potrivit DNA, in cursul derularii contractului, Nelu Iordache l-a determinat pe Nicolae Dorel Mircea sa intocmeasca in fals urmatoarele acte: doua situatii de lucrari prin care s-a atestat in mod nereal ca Romstrade ar fi executat lucrari la trei poduri (la kilometrul 13, respectiv 121, respectiv 122), valoarea totala confirmata si neexecutata fiind de peste 1,7 milioane lei, o situatie de lucrari in care a inclus aprovizionarea cu materiale de constructii in valoare de peste 17 milioane lei, documente pe care le-a depus la sediul DRDP Craiova in vederea decontarii mai multor facturi cu lucrari neexecutate si materiale achizitionate, mai multe situatii de lucrari prin care s-a atestat, in mod nereal, ca firma ar fi executat lucrari constand in 'doborarea copacilor cu diametre mai mari de 40 cm' si 'scoaterea radacinilor si a buturugilor cu diametre mai mari de 40 cm', valoarea totala a platilor nelegale efectuate de DRDP Craiova fiind de peste 4 milioane lei.