Toni Neacsu, avocatul Bombonicai Prodan: Plata prejudiciului nu inseamna recunoasterea faptei, ci maximizarea sanselor clientei mele

"Intrucat faptele care se imputa clientei mele Prodana Bombonica sunt de pana in 2010, am achitat prejudiciul care i se imputa, si am solicitat, in subsidiar fata de achitarea pe care o voi cere in raport de Decizia CCR pe abuz in serviciu castigata tot de noi in acest dosar, aplicarea art. 74/1 cod penal anterior, ca lege penala mai favorabila. Deci nu e vorba de cersit clementa, cum sugereaza d-ul judecator (Danilet)", a scris Neacsu, pe contul lui de Facebook "Deci nici vorba de recunoastere a faptei, ci maximizarea sanselor judiciare ale clientei mele. Ca avocat trebuie sa ai tot timpul o centura de siguranta in folosul clientului, iar eu niciodata nu tin toti asii juridici in aceeasi mana :) ", a argumentat el.Adrian Toni Neacsu, fost judecator si membru al CSM, a fost condamnat definitiv in martie 2015 de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an inchisoare cu suspendare , pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la infractiunea de abuz in serviciu, fals intelectual, participatie improprie la infractiunea de uz de fals si fals in inscrisuri sub semnatura privata, anunta Agerpres. De asemenea, Toni Neacsu a fost obligat sa plateasca 13.136 lei catre Consiliul Superior al Magistraturii.Toni Neacsu a fost trimis in judecata de DNA in aprilie 2013, el fiind acuzat ca, in perioada iulie - decembrie 2012, in calitate de membru CSM, a incasat nejustificat de la CSM suma de aproximativ 67.000 lei, reprezentand venituri din salarii si asociate (din care diurna de detasare in suma de peste 13.000 lei), aferente unui numar de 48 de zile in care a absentat nemotivat de la serviciu.