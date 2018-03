Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, audiati la CSM dupa ce Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara impotriva lor / Kovesi: Vom prezenta cereri de administrare de probe, cereri in aparare

Sedinta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM a inceput la ora 10.00 si nu este publica."Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri de administrare de probe, cereri in aparare. Este o procedura in curs. Vom prezenta cereri in aparare, o sa ne facem apararile, o sa vedem decizia. Fiind o procedura nepublica, nu pot sa fac alte comentarii", a declarat sefa DNA, la sosirea la sediul CSM.Inspectia Judiciara a inceput, pe 12 ianuarie, o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA.