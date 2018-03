Liviu Dragnea a ajuns la instanta suprema, unde va fi audiat in procesul in care este judecat alaturi de fosta sa sotie. Zeci de jandarmi, mobilizati la sediul Inaltei Curti

Sedinta de judecata este programata de la 10:00, iar Liviu Dragnea a ajuns cu putin timp in urma.La sediul instantei supreme a fost mobilizat un numar mare de jandarmi, iar Liviu Dragnea si-a facut drum cu greu printre jurnalisti.El nu a facut nicio declaratie la intrarea in sediul Inaltei Curti.In fata instantei supreme s-a adunat si un grup de contestatari ai liderului PSD.Pe 15 februarie, instanta suprema a stabilit ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie, in aceeasi zi cu cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica. De asemenea, ar urma sa fie audiati si trei martori propusi de Liviu Dragnea - Silvia Oprescu (secretar al CJ Teleorman), Liliana Magheru (director in CJ Teleorman) si Timotei Stuparu (secretarul PSD Teleorman).La termenul de judecata din 15 februarie, au fost audiati sase martori - primarul Sectorului 3, Robert Negoita, si fosti sau actuali angajati ai DGASPC Teleorman si ai Consiliului Judetean.Procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, a fost reluat de la zero de catre ICCJ in 3 octombrie 2017, cand la instanta a fost prezent si liderul PSD. La sosirea la ICCJ, Dragnea a fost asteptat de un grup de contestatari care au agitat catuse si au strigat "La puscarie!", iar la plecare a fost asteptat de mai multe persoane aduse de catre Codrin Stefanescu.In acest dosar, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fiind acuzat alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman.Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv de presedinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii. "In realitate, cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma", sustine DNA.Fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzata de abuz in serviciu, alaturi de fosti sefii din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Bombonica Prodana a fost pusa sub acuzare pentru ca, in perioadele 3 martie - 1 august 2008 si 3 iulie 2009 - 1 august 2010, nu a sanctionat doua subordonate incadrate in functia de referent la institutiile pe care le conducea, desi stia ca nu s-au prezentat la serviciu si nu au respectat prevederile contractului individual de munca si fisa postului.La cererea Bombonicai Prodana, care a invocat o exceptie de neconstitutionalitate, instanta suprema a sesizat Curtea Constitutionala in privinta definitiei abuzului in serviciu. CCR a decis ca impunerea unui prag valoric in ceea ce priveste abuzul in serviciu este de competenta Parlamentului, precizand ca reglementarea valorii pagubei si gravitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei de abuz in serviciu este necesara pentru delimitarea raspunderii penale de celelalte forme de raspundere juridica. Ministerul Justitiei a anuntat ca, urmare a deciziei CCR, infractiunea de abuz in serviciu urmeaza sa fie redefinita, inclusiv prin instituirea unui prag valoric.Tot miercuri, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. Toate cele trei procese au fost reluate de la zero in toamna anului trecut, dupa ce judecatorul care a inlocuit-o in complet pe Anamaria Dascalu, care s-a pensionat, a decis readministrarea probelor, invocand o decizie CEDO.