Inalta  Curte: Un dosar in care era judecat Antonie Solomon, inchis pentru prescrierea faptelor / Judecatorii au anulat insa dispozitia lui Solomon privind restituirea in natura a unui imobil din Craiova

Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova l-a achitat pe Antonie Solomon pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, alaturi de doua angajate din Primaria Craiova, Carmen Liana Grigorie si Nicoleta Miulescu.La apel, Instanta suprema a decis schimbarea incadrarii juridice a faptelor de care erau acuzati cei trei - din infractiunea de abuz in serviciu in infractiunea de neglijenta in serviciu -, insa judecatorii au constatat ca faptele s-au prescris, astfel incat a fost incetat procesul penal.Pe de alta parte, judecatorii de la Instanta suprema au decis restabilirea situatiei anterioare comiterii infractiunii, fiind anulata dispozitia semnata in 2007 de Antonie Solomon de restituire in natura a unui imobil din Craiova.Instanta a lasat nesolutionata partea civila a dosarului, iar Primaria Craiova are termen 30 de zile pentru a deschide un proces in instantele civile in vederea recuperarii prejudiciului.Decizia este definitiva.In decembrie 2014, fostul primar al Craiovei Antonie Solomon a fost trimis in judecata DNA pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.In acelasi dosar au mai fost trimise in judecata Carmen Liana Grigorie, la data faptelor consilier juridic la Directia Contencios Juridic si Asistenta de Specialitate din cadrul Primariei Craiova, pentru abuz in serviciu in forma continuata (2 acte materiale) si Nicoleta Miulescu, secretar al municipiului Craiova, pentru abuz in serviciu.Potrivit DNA, in cursul anului 2007, in calitate de primar al municipiul Craiova si presedinte al comisiei de aplicare a prevederilor Legii 10/ 2001, Antonie Solomon si-a exercitat in mod necorespunzator atributiile de serviciu cu prilejul emiterii unei dispozitii de restituire in natura a unui imobil compus din teren in suprafata de 1.310 mp si cladire in suprafata de 330 mp, situat in municipiul Craiova.Procurorii sustineau ca acest document a fost intocmit de Carmen Liana Grigorie fara a tine seama ca actele prezentate de persoana notificatoare nu cuprindeau motivele de fapt pe care se intemeiaza cererile de restituire si erau contradictorii, intrucat prezentau aspecte diferite, nefiind apte sa demonstreze calitatea de mostenitor legal sau testamentar al acesteia, existenta unui act de deposedare abuziva sau sa stabileasca caracterul abuziv al preluarii imobilului si fara ca notificarea sa fi fost examinata pe fondul ei si sa fi primit o propunere de solutionare din partea comisiei interne de aplicare a prevederilor Legii 10/2001.DNA mai arata ca Liana Grigorie a atestat faptul neadevarat ca imobilul ar fi fost nationalizat in baza Decretului nr. 92/1950, desi era donat autoritatii publice locale prin act autentic.Prin aceste demersuri, mai spuneau procurorii, s-a produs o paguba in dauna Primariei Craiova in valoare de 2.064.216 lei, echivalentul a 660.000 de euro.