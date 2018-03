Fost director general al Romarm, Dan Tache, achitat de Curtea de Apel, dupa ce in prima instanta primise o condamnare cu suspendare

Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita apelul formulat de Dan Tache, fost director Romarm, la decizia de anul trecut prin care fusese condamnat anul trecut de Tribunalul Brasov la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu.Instanta a decis insa respingerea apelurilor formulate de Aurel Veltan, fost director al Carfil Brasov, sucursala a Romarm, Silviu Marinescu, sef serviciu calitate SC Carfil SA in perioada comiterii faptelor si de Daniel Liliac, administrator la SC Gold Trans Tur SRL Sacueni. Acestia fusesera condamnati in aprilie 2017 de Tribunalul Brasov la cate trei ani de inchisoare fiecare cu suspendare.Decizia Curtii de Apel Brasov este definitiva.Potrivit DNA, in perioada iulie 2013 - iulie 2014, la initiativa lui Dan Tache, director general al CN Romarm SA, si in urma unei intelegeri prealabile cu Daniel Liliac - administrator la SC Gold Trans Tur SRL, Aurel Veltan, in calitate de director general al SC Carfil SA (filiala a ROMARM), a incheiat sase contracte de prestari servicii cu SC Gold Trans Tur SRL. Procurorii au stabili ca acele contracte au fost incheiate cu incalcarea procedurilor de achizitie publica.De asemenea, Aurel Veltan a mai fost acuzat ca a intocmit si alte inscrisuri in vederea perfectarii acestor contracte, fiind vorba de decizii de comitet director, procese verbale, referate. ¬Contractele aveau acelasi obiect, respectiv, igienizarea/curatarea/ecologizarea a unor spatii, hale de productie, din incinta societatii brasovene, contaminate cu substante toxice, metale grele si cianuri, rezultate din procesul tehnologic de productie. Respectivele contracte fie au fost neexecutate, fie executate necorespunzator, cu consecinta prejudicierii SC Carfil SA cu suma totala de 770.857,26 lei, ce reprezinta totodata folos necuvenit pentru SC Gold Trans Tur SRL¬, au mentionat procurorii DNA.Ei au precziat ca documentele respective au fost semnate si de Silviu Marinescu, sef serviciu calitate in cadrul Carfil SA, in perioada iulie 2013 - iulie 2014.De asemenea, cei trei barbati au fost obligati de instanta sa achite in solidar despagubiri civile catre SC Carfil SA, in valoare de aproape 734 de mii de lei.