Augustin Lazar despre inregistrarile de la DNA Ploiesti: Daca va fi adevarat pot sa spun ca asemenea maniera primitiva de audiere si de discutie cu justitiabilul nu mi-a fost dat sa aud

"Doresc sa va mai spun ca un proiect foarte important al Ministerului Public este cel care priveste respectarea drepturilor fundamentale. Suntem in Europa mileniului III. Daca intr-adevar ar fi adevarat continutul ideatic al inregistrarii de la o anume unitate DNA, nu stim inca pana nu vom vedea daca este originala inregistrarea, daca va fi adevarat pot sa spun ca asemenea maniera primitiva de audiere si de discutie cu justitiabilul nu mi-a fost dat sa aud in cariera profesionala. Dar nu stim si noi nu discutam ca sunt niste proceduri in curs si nu vrem sa anticipam nimic", a spus Lazar joi, la sedinta de bilant a Inspectiei Judiciare, potrivit Agerpres.Reamintim ca fostul parlamentar Vlad Cosma, inculpat in mai multe dosare de coruptie, a prezentat in ultimele saptamani inregistrari de la intalniri cu procurorii DNA Ploiesti.