Boscodeala scapa de inchisoare in dosarul "Orizont" pentru ca a intervenit prescriptia, dar achita prejudiciul; decizia nu e definitiva

Fostul primar al municipiului Buzau, Constantin Boscodeala scapa de condamnarea la inchisoare in dosarul Orizont in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu dupa ce a fost trimis in judecata de DNA alaturi Viorica Stana fost sef al Oficiului de Cadastru si Nicolae Trandafir fost director al Statiunii de Cercetari Legumicole Buzau pentru ca ar fi facut posibila trecerea unei suprafete de 33 de hectare de teren arabil din domeniul public al statului in cel privat , ulterior pe acest teren construindu-se un cartier de locuinte, potrivit news.ro.

Magistratii Tribunalului Dambovita care au judecat procesul intentat de DNA au constatat ca a intervenit prescriptia raspunderii penale asupra faptei pentru care fostul edil si ceilalti doi inculpati au fost trimisi in judecata dat fiind ca faptele s-au petrecut in anul 2001. Astfel Constantin Boscodeala care mai avea o condamnare cu suspendare, scapa de inchisoare. In sarcina sa si a celorlalti doi inculpati ramane insa obligatia de plata a prejudiciului care se ridica la aproape 6 milioane de lei.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de 10 de zile.

Prezentam decizia instantei:

"Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal in infractiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.5 alin.1 Cod penal, formulata de inculpatii Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae Trandafir. In baza art.396 alin.6 Cod procedura penala rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedura penala si art.18 Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatilor Boscodeala Constantin Octavian, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, Stana Viorica, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal si Nicolae Trandafir, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, constatand intervenita prescriptia raspunderii penale. In baza art.397 Cod procedura penala rap. la art.25 alin.5 Cod procedura penala admite in parte actiunea civila formulata de catre Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, cu sediul in Buzau, str.Mesteacanului, nr.23, judetul Buzau si, in consecinta obliga, in solidar, pe inculpatii Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae Trandafir, la plata catre aceasta a sumei de 5.352.864 lei, cu dobanda legala la data platii, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului in suprafata de 33 ha., situat pe raza municipiului Buzau, care a facut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzau. In baza art.397 Cod procedura penala rap. la art.25 alin.5 Cod procedura penala admite in parte actiunea civila formulata de catre Agentia Domeniilor Statului, cu sediul in Bucuresti, str. Stirbei Voda, nr.43, sector 1 si, in consecinta, obliga, in solidar, pe inculpatii Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae Trandafir, la plata catre aceasta a sumei de 531.062 lei, la care va fi adaugata dobanda legala pe timp de un an, calculata la nivelul anului 2001, reprezentand diferenta dintre contravaloarea terenului in suprafata de 33 ha care a facut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzau si contravaloarea, la nivelul anului 2001, a terenului situat pe raza municipiului Buzau, in tarlalele 24 si 25, identificat in procesul - verbal nr.16303/29.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzau, in baza Ordinului Prefectului nr.146/24.07.2001. Mentine masura sechestrului asigurator dispusa asupra bunurilor mobile si imobile, proprietatea inculpatilor Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae Trandafir, instituita prin ordonanta nr.68/P/2009 din 4.04.2014 a Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti. Dispune anularea procesului-verbal nr.15625/19.11.2001, emis de O.C.A.O.T.A Buzau. In baza art.275 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedura penala obliga pe inculpata Stana Viorica la plata sumei de 3.000 lei, din care suma de 2.000 lei reprezinta cheltuielile judiciare ocazionate de desfasurarea urmaririi penale; pe inculpatul Nicolae Trandafir la plata sumei de 2.000 lei, din care suma de 1.000 lei reprezinta cheltuielile judiciare ocazionate de desfasurarea urmaririi penale si pe inculpatul Boscodeala Constantin Octavian la plata sumei de 6.000 lei, din care suma de 5.000 lei reprezinta cheltuielile judiciare ocazionate de desfasurarea urmaririi penale. In baza disp. art.275 alin.6 Cod procedura penala, onorariul aparatorului desemnat din oficiu- Aurel Rogozea, in baza delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr.7464/31.10.2016, in suma de 360 lei, pentru inculpatul Boscodeala Constantin Octavian ramane in sarcina statului".