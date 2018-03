Curtea de Apel a decis: directorul Aeroportului clujean, trimis in judecata pentru luare de mita (Actual de Cluj)

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a celor doi - David Ciceo si Ioan Bene - inca de anul trecut, insa in cadrul Camerei Preliminare, judecatorii au apreciat ca unele probe din rechizitoriu nu ar fi fost administrate legal. Procurorii au contestatat decizia la Curtea de Apel si au obtinut castig de cauza. Judecatorii Curtii de Apel s-au pronunatat, astazi, in favoarea procurorilor DNA, mentinand toate probele din rechizitoriu si dispunand trimiterea celor doi in judecata, conform solutiei de mai jos:"Admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj, impotriva incheierii penale fara numar din data de 15 septembrie 2017 si a incheierii penale nr.101/CP/22.11.2017 a judecatorului de camera preliminara de la Tribunalul Cluj, pe care le desfiinteaza. Pronuntand o noua hotarare, respinge cererile si exceptiile invocate de inculpati prin aparatori. In temeiul art.346 alin.1 C.pr.pen., constata legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si dispune inceperea judecati privind pe inculpatii C D I, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita prev. de art. 289 alin. 1 C. pen raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C. pen. si B I, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita prev. de art. 255 alin. 1 C. pen. 1969 raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C. pen. Respinge contestatiile formulate de inculpatii C D I, B I si a persoanei interesate C M, impotriva acelorasi incheieri. Obliga inculpatii si persona interesata la plata sumei de cate 200 lei fiecare cheltuieli judiciare in favoarea statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta Camerei de Consiliu din 6 martie 2018".Citeste restul articolului pe Actual de Cluj