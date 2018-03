Ludovic Orban, achitat de Inalta Curte / Decizia e definitiva

Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data anterior de catre un alt complet de la Instanta suprema.Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta pe 31 ianuarie pentru aceste acuzatii.Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, solicitandu-i sprijin financiar pentru campania electorala la alegerile locale, in care acesta fusese nominalizat de PNL sa candideze la functia de primar al municipiului Bucuresti.Procurorii sustin ca, in martie 2016, Urdareanu s-ar fi intalnit cu Orban la domiciliul celui dintai, ocazie cu care liderul PNL i-a comunicat ca are nevoie de 50.000 de euro in numerar, pentru a-i folosi in vederea promovarii imaginii sale drept candidat la Primaria Capitalei, iar banii erau ceruti in numerar "tocmai fiindca erau... pentru posturi TV"."Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri ca el pretinde putin, ca nu mai e cum era pe vremuri. (...) Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri sa se gandeasca daca poate sa dea banii: 'te gandesti daca poti sau imi dai un sut in fund'. Ludovic Orban i-a spus ca nu vrea nimic de la partid", se arata in rechizitoriul DNA.Pe 20 martie 2016, cu ocazia unei noi intrevederi, Orban i-ar fi pretins lui Urdareanu suma de 50.000 euro in numerar, aratand ca are un buget de campanie limitat si ca doreste "sa aiba canale deschise" pe anumite posturi de televiziune, au sustinut procurorii.