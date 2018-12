Dosarul fostului vicepreședinte al CJ Bihor, trimis la rejudecare; procesul nu a fost echitabil

Rejudecarea cauzei se va relua din stadiul cercetării judecătorești în primă instanţă, când, în vederea respectării dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil, instanţa de rejudecare urmează să procedeze la administrarea nemijlocită în condiţii de celeritate cel puţin a mijloacelor de probă constând în declarațiile inculpaților, în măsura în care aceştia nu uzează de dreptul la tăcere, şi declaraţiile martorilor.

















Vicepreşedintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în iunie 2015, fiind acuzat că a făcut parte dintr-un grup care a obţinut între 2003 şi 2008 foloase necuvenite de peste patru milioane de euro. Kiss a fost reţinut de procurorii DIICOT pe 2 iunie, fiind cercetat sub control judiciar.

Alături de el, au fost trimişi în judecată administratorul grupului de societăţi Selina Oradea, Beneamin Rus, Bojtor Vilmos Laszlo, Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo şi Gheorghe Ioan Roatiş, administratori ai unor societăţi comerciale, la data faptelor, cercetaţi în libertate.





De asemenea, în perioada noiembrie 2005 - iulie 2006, Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo şi Rus Beneamin au disimulat plata sumei de aproximativ 702.375 euro, prin intermediul societăţilor Selina SRL Oradea, Trameco şi Wasleys Worldwide LLC din Washington.





În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin lui Kiss Alexandru Iosif Francisc, Beneamin Rus şi Gheorghe Ioan Roatiş.













Potrivit sentinței Curții de Apel Oradea postate, marți, pe portalul instanțelor, decizia a fost luată în scopul garantării efective a prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază inculpaţii și este definitivă.„Curtea de Apel Oradea admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA - Serviciul Teritorial Oradea şi de inculpaţii Kiss Alexandru, Bojtor Vilmos Laszlo, Rus Beneamin, Miklossy Ferenc și Miklossy Ferenc Laszlo împotriva sentinţei penale nr. 85 din 18 iunie 2018 pronunţate de Tribunalul Bihor. Desfiinţează sentinţa apelată şi, considerând că pentru buna desfăşurare a judecăţii nu se impune disjungerea cauzei faţă de acuzaţiile factuale formulate de procuror şi de formele de participaţie penală reţinute în rechizitoriu, precum şi în scopul garantării efective a prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază inculpaţii, trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță - Tribunalul Bihor. Sentința este definitivă”, se arată în documentul citat.Astfel, instanța a constatat încălcarea dreptului la un procesul echitabil garantat inculpaţilor Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo și Roatiș Gheorghe Ioan, precum şi a dreptului la două grade de jurisdicție în materie penală prin nepronunţarea de către Tribunalul Bihor cu privire la fondul cauzei în ceea ce priveşte acuzațiile de comitere de către respectivele persoane a infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată, formulate de procuror.„Tribunalul Bihor nu s-a pronunţat cu privire la acuzaţia de spălarea a banilor reţinută prin rechizitoriu în sarcina inculpaţilor arătând în considerentele sentinței penale nr. 85/18 iunie 2018 că nu va analiza materialul probator administrat în cauză în vederea stabilirii întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor pentru care aceștia au fost trimişi în judecată, ca urmare a reţinerii, în mod eronat, a incidenței prescripției răspunderii penale”, se arată în documentul citat.Magistrații au reținut că decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2018 a produs efecte cu privire la sfera actelor apte de a întrerupe prescripţia răspunderii penale numai de la data de 25 iunie 2018 când a fost publicată în Monitorul Oficial al României, deci ulterior pronunţării de către Tribunalul Bihor a sentinței penale nr. 85/18 iunie 2018.„Tribunalul Bihor avea obligaţia de a se pronunţa cu privire la temeinicia acuzaţiilor de spălare a banilor formulate de procuror împotriva inculpaţilor Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo și Roatiș Gheorghe Ioan şi de a analiza tipicitatea obiectivă şi subiectivă a infracțiunii reproșate inculpaţilor, în condiţiile în care, prin raportare la dispoziţiile art. 155 alin. (1) Cod penal în vigoare la data pronunțării hotărârii, nu intervenise prescripția răspunderii penale pentru acuzaţia de spălare a banilor. În mod nelegal, Tribunalul Bihor a dat eficienţă deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, deşi a reţinut că aceasta nu era publicată la data pronunţării sentinţei şi că este obligatorie doar de la data publicării în Monitorul Oficial al Românie. Aşadar, prin raportare la data pronunţării sentinţei, Tribunalul Bihor şi-a asumat adoptarea unei soluţii nelegale, fundamentate doar pe comunicatul de presă al CCR, iar nu pe vreo decizie general obligatorie a instanţei de contencios constituţional publicată în Monitorul Oficial al României”, se subliniază în sentință.De asemenea, magistrații Curții de Apel Oradea au susținut nulitatea sentinţei penale nr. 85/18 iunie 2018 pronunţate de Tribunalul Bihor ca urmare „a încălcării semnificative şi substanţiale a dreptului la apărare al inculpatului Bojtor Vilmos Laszlo”, prin desfășurarea ultimelor acte din stadiul cercetării judecătorești în prima instanţă, precum şi a stadiului dezbaterilor în prima instanţă în lipsa avocatului ales al inculpatului.Judecătorii au constatat și încălcarea dreptului la un procesul echitabil garantat inculpatului Rus Beneamin precum şi a dreptului la două grade de jurisdicţie în materie penală prin nemotivarea sentinţei penale nr. 85/18 iunie 2018 pronunţate de Tribunalul Bihor cu privire la acuzaţiile formulate de procuror împotriva acestui inculpat.„Potrivit jurisprudenţei CEDO, instanţa are obligaţia de a efectua o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi probelor părţilor. Considerentele hotărârii Tribunalului Bihor cu privire la inculpatul Rus Beneamin constau, în esenţă, într-o reproducere ad litteram a conţinutul rechizitoriului (inclusiv greşelile gramaticale sau de tehnoredactare) şi a poziţiei procesuale a parchetului cu privire la raportul de expertiză tehnică în specialitatea evaluare imobiliară întocmit de expertul Costea Florian Dorian, precum și în includerea unor scurte paragrafe din declarațiile inculpaţilor şi ale martorilor audiaţi în faza cercetării judecătoreşti, Tribunalul Bihor neprocedând la analiza in concreto în considerentele hotărârii a apărărilor inculpatului (probe ori motive principale susţinute în apărare)”, mai susțin magistrații Curții de Apel Oradea.În opinia acestora, Tribunalul Bihor nu şi-a îndeplinit obligaţia de a evidenţia modul în care a aplicat standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă” atunci când a pronunțat o soluție de condamnare a inculpatului Rus Beneamin și nu a respectat standardul impus de CEDO în privinţa motivării hotărârii judecătoreşti, prin raportare la acest inculpat, ceea ce conduce la ”imposibilitatea determinării în mod neechivoc a bazei epistemologice a convingerii instanţei şi echivalează cu o necercetare efectivă a fondului cauzei şi cu încălcarea principiului egalității armelor”.„Carenţele constatate în considerentele hotărârii cu privire la inculpatul Rus Beneamin echivalează cu lipsa unei judecăți efective a cauzei, care nu poate fi suplinită de către instanța de apel întrucât ar conduce la lipsirea inculpatului de un grad de jurisdicție”, se mai menționează în sentință.Potrivit sentinței Tribunalului Bihor, postată, atunci, pe site-ul instituției, instanța a mai decis ca fostului vicepreședinte al CJ Bihor să îi fie interzise mai multe drepturi pentru o perioadă de 5 ani.„Tribunalul Bihor condamnă pe inculpatul Alexandru Kiss să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare în regim privativ de libertate pentru săvârșirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice, spălare a banilor, trafic de influență, în formă continuată. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia şi de a desfăşura vreo activitate de natura aceleia de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 5 ani, pe lângă pedeapsa rezultantă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în documentul citat.De asemenea, magistrații Tribunalului Bihor au dispus confiscarea, în total, de la Alexandru Kiss a peste 5,5 milioane de euro.În dosar au mai fost condamnați Bojtor Vilmos Laszlo, administrator al unei societăți comerciale, la o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, complicitate la luare de mită, și Beneamin Rus, de asemenea administrator al unei societăți comerciale, la 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată și instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice.În cazul lui Alexandru Mudura, procurorii anticorupţie au dispus soluţia clasării faptelor reţinute în sarcina acestuia.Procurorii susţin că, în perioada 2004 - mai 2008, Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, prevalându-se de influenţa avută asupra funcţionarilor din cadrul S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, implicaţi în procedurile de achiziţie publică, şi Bojtor Vilmos Laszlo au pretins şi primit de la un om de afaceri (denunţător în cauză) suma de 3.210.472.21 euro, promiţând că-i vor determina pe funcţionari să atribuie contracte de furnizare de cărbune energetic către societatea comercială administrată de acesta.„Pentru a disimula adevărata natură a provenienţei banilor, în mod repetat, participanţii la comiterea infracţiunilor au încheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au încorporat foloasele necuvenite în preţul de achiziţie al cărbunelui. Sumele de bani reprezentând foloasele necuvenite au fost retrase, în numerar, din conturile bancare ale firmelor paravan şi au fost remise inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo", se arată într-un comunicat al DNA din acea perioadă.Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plăţii (de către Selina SRL Oradea) a unor utilaje pe care Trameco SA le-a importat de la firme din Germania şi Olanda, prin intermediul societăţii Wasleys Worldwide LLC, controlată de Bojtor Vilmos-Laszlo. Deşi societăţile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani şi olandezi, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan Wasleys Worldwide LLC, la preţuri mult mai mari. Diferenţa de bani, în sumă de 702.375 euro, a fost retrasă din contul bancar al societăţii Wasleys Worldwide LLC, în numerar, şi apoi a fost remisă lui Kiss Alexandru-Iosif-Francisc de Bojtor Vilmos-Laszlo, arată procurorii DNA.Conform sursei citate, suma de peste 700.000 de euro ar fi reprezentat un folos necuvenit pe care Rus l-a plătit lui Kiss pentru ca acesta să favorizeze societatea Selina în cadrul procedurilor derulate de Consiliul Judeţean Bihor pentru vânzarea unor terenuri din municipiul Oradea.Totodată, Rus a intervenit pe lângă Kiss în aşa fel încât acesta să întocmească documentaţiile de urbanism pentru proiectele imobiliare care urmau să fie realizate pe terenurile respective, Consiliul Judeţean Bihor fiind prejudiciat cu circa 6.126.219,4 de euro.Procurorii DNA mai spun că, în perioada octombrie 2003 - iunie 2004, Kiss, Bojtor, Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo şi Roatiş au implicat societăţi comerciale înregistrate în România (Eco Bihor SRL Oradea, East Bau Construct SRL Oradea, Martex Trans SRL Oradea), Marea Britanie (Ariston Distribution Corporation LTD Londra) şi Ungaria (Keviep Kft Debrecen) într-un mecanism prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de 300.000 de euro."Această sumă de bani a fost pretinsă şi primită de inculpaţii Kiss Alexandru Iosif Francisc şi Bojtor Vilmos Laszlo de la inculpatul Miklossy Ferenc, pentru a-şi exercita influenţa în favoarea societăţii comerciale Keviep Kft. Debrecen, astfel încât aceasta să obţină de la Primăria Municipiului Oradea adjudecarea contractului de parteneriat public-privat, având ca obiect construirea şi exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea", arată procurorii.Potrivit anchetatorilor, spălarea banilor a fost realizată sub masca plăţii unor livrări de utilaje şi materiale pe care Keviep Kft Debrecen le-a făcut către firma sa din România - East Bau Construct SRL, folosind ca intermediari societăţile Ariston Distribution Corporation LTD Londra, controlată de Bojtor Vilmos-Laszlo, respectiv Martex Trans SRL Oradea, administrată de inculpatul Roatiş Gheorghe-Ioan", susţine DNA. Concret, Keviep Kft Debrecen a livrat către Ariston Distribution Corporation LTD utilaje şi materiale în valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumpărat după câteva zile, prin intermediul societăţii East Bau Construct SRL Oradea, cu peste 500.000 euro. Diferenţa de 300.000 de euro a fost retrasă din contul bancar al societăţii Ariston Distribution Corporation LTD, în numerar, de Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii lui Kiss.Totodată, în perioada octombrie 2003 - mai 2004, prin implicarea societăţilor Selina SRL Oradea, Trameco SA Oradea şi Ariston Distribution Corporation LTD Londra, Kiss, Bojtor şi Rus au disimulat plata sumei de 100.000 euro.Astfel, Selina SRL Oradea ar fi plătit societăţii Trameco SA utilaje pe care compania le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul Ariston Distribution Corporation LTD. Procurorii DNA susţin că, deşi societăţile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan Ariston, la preţuri cu circa 50 la sută mai mari.Diferenţa de bani, în sumă de 100.000 euro, a fost retrasă din contul bancar al societăţii Ariston de Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii lui Kiss, spun anchetatorii.Potrivit DNA, cei 100.000 euro, spălaţi prin intermediul acestor operaţiuni, reprezintă foloase necuvenite pe care Rus Beneamin, în calitate de proprietar şi administrator al grupului de societăţi Selina Oradea, le-a plătit vicepreşedintelui CJ Bihor pentru a-şi exercita influenţa asupra funcţionarilor implicaţi în derularea unor proceduri de achiziţie publică, astfel încât acestea să fie adjudecate de firmele din grupul Selina.