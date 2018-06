Doina Azoicăi, fost decan la UMF Iași, achitată în dosarul de luare de mită. Decizia este definitivă; în primă instanță primise 3 ani cu suspendare

Judecătorii Curţii de Apel Iaşi au emis luni sentinţa definitivă în dosarul "Ceainicul", în care fostul decan al Facultăţii de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" (UMF) Iași, Doina Azoicăi, a fost acuzată de luare de mită și abuz în serviciu.În același dosar a fost achitat și cetățeanul marocan Haizoun el Houssine.Doina Azoicăi a fost acuzată că l-ar fi înscris ilegal la facultate pe cetăţeanul marocan Haizoun el Houssine, primind în schimb o tavă din cupru argintată şi un ceainic"I-am apărat pe cei doi acuzaţi şi consider că este o soluţie măreaţă, în raport cu vremurile actuale. Am fost de la început perseverent în acest dosar şi am demonstrat pas cu pas netemeinicia acuzaţiilor de corupţie. Ca avocat de penal, care prefer să îmi apăr clienţii pe procedura veche - a Dreptului comun, am speranţa însănătoşirii grabnice a sistemului de Justiţie, datorită magistraţilor-judecători cu ştiinţa de carte şi care nu fac niciun fel de compromisuri", a declarat luni, pentru Mediafax, avocatul Ionel Nechita, care i-a reprezentat pe Azoicăi şi pe El Houssine.În primă instanţă, Tribunalul Iaşi, hotărâse achitarea Doinei Azoicăi pentru acuzaţiile de fals intelectual şi abuz în serviciu, în schimb fusese condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită . Tot în prima instanţă, magistraţii au dispus achitarea Ionelei Lăcrămioara Şerban, fost prodecan al Facultății de Medicină, pentru acuzaţiile de fals intelectual şi abuz în serviciu. Tribunalul dispusese condamnarea lui Haizoun El Houssine la doi ani de închisoare, cu suspendare, pentru dare de mită.Pe durata procesului, la Facultatea de Medicină din cadrul UMF Iași au avut loc alegeri, iar Doina Azoicăi nu a mai fost aleasă decan.

Doina Azoicăi a fost trimisă în judecată în iunie 2015 , când era decan al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. În acelaşi dosar, au mai fost trimişi în judecată prodecanul aceleiaşi facultăţi, Ionela Lăcrămioara Şerban, precum şi alte trei persoane - un medic ieşean şi doi cetăţeni străini.

Potrivit rechizitoriului întocmit de către procurorii DNA , pe 22 noiembrie 2014, decanul Facultăţii de Medicină Iaşi, Doina Azoicăi, ar fi primit de la cetăţeanul marocan Haizoun El Houssine, ajutat de Agha Romeen, o tavă confecţionată din cupru, argintată, în greutate de 1.359 grame (valoare de piaţă minimă 800 lei) şi un ceainic argintat, confecţionat din alamă, cupru şi zinc (valoare de piaţă minimă 100 lei), pentru a accepta înscrierea la facultate, în mod nelegal, a fiului lui Haizoun El Houssine."La data de 18 noiembrie 2014, în calitate de decan, respectiv prodecan al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi şi membre ale Biroului Consiliu al respectivei facultăţi, inculpatele Azoicăi Doina şi Şerban Ionela-Lăcrămioara, prin semnarea procesului-verbal prin care a fost analizată solicitarea de înscriere la studii a fiului lui Haizoun El Houssine, au atestat în fals că au verificat actele de studii (în original) prezentate de acesta respectiv: scrisoarea de acceptare la studii (deşi candidatul nu a obţinut un astfel de document pentru anul II de studiu, ci doar pentru anul I), situaţia şcolară (la dosar există o foaie matricolă pentru anul II de studii ce poartă ştampila unei universităţi din Belgia, ştampilată, dar nesemnată de către reprezentanţii instituţiei, precum şi o copie a foii matricole aferente anului I de studii de la aceeaşi universitate, ştampilată, dar nesemnată), planul de învăţământ, programa analitică (la dosar există doar fişe ale disciplinelor descărcate la data de 01.11.2014 de pe site-ul universităţii din Belgia), fără că aceste înscrisuri să constituie documente de lucru prevăzute în «Procedura de lucru echivalare studii universitare de licenţă» adoptată în anul 2013 de Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi", arătau în rechizitoriu procurorii DNA Iaşi.În 20 noiembrie 2014, decanul Doina Azoicăi ar fi aprobat înscrierea la studii a fiului lui Haizoun El Houssine, direct in anul II, deşi, pe baza documentelor depuse anterior şi conform scrisorii de acceptare emise de Ministerul Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice, tânărul nu putea fi înscris la studii decât în anul I.Procurorii DNA au susținut că bugetul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi a fost prejudiciat cu suma de 5.000 euro, reprezentând taxa de şcolarizare pe care instituţia de învăţământ ar fi trebuit să o încaseze pentru anul I de studii.Potrivit procurorilor, tânărul originar din Maroc nu se afla în momentul respectiv în România. Haizoun El Houssine şi Agha Romeen au fost judecaţi sub control judiciar, cei doi fiind acuzaţi de dare de mită, respectiv complicitate la luare de mită.