Instanța supremă va pronunța pe 26 iunie soluția definitivă în dosarul Alina Bica - Horia Simu - Şerban Pop / DNA cere închisoare cu executare orientată spre maximum pentru cei trei

"53 de zile arest preventiv, toata cariera mea a fost distrusă ca urmare a contactului meu cu Horia Simu. Sunt foarte emoționat. Sunt de acord cu concluziile avocatului meu, solicit achitarea. Eu consider că este o mare eroare, nu cunosc de unde vine. Este o mare eroare. Răspunsurile mi le-a dat domnul Simu", a spus Șerban Pop.







În acest dosar, magistraţii Înaltei Curţi au condamnat-o, pe 26 ianuarie 2017, pe Alina Bica , fostul procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), la trei ani şi şase luni cu executare pentru favorizarea făptuitorului, încadrarea juridică fiind schimbată din luare de mită şi participaţie improprie sub forma determinării cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu în favorizarea făptuitorului.





Potrivit rechizitoriului DNA, în 2014, Şerban Pop ar fi primit de la Horia Simu aproximativ 230.000 de euro, cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară, pentru a interveni la conducerea DIICOT, în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal al omului de afaceri.





"Solicităm executarea pedepselor în penitenciar a tuturor celor trei inculpați. Cerem majorare la Alina Bica, mai ales pentru că a fost deja condamnată în alt dosar", a cerut reprezentantul Ministerului Public.De asemenea, procurorul DNA a cerut ca pedepsele de la apel să fie mai mari decât cele pronunțate de instanța de fond.La ultimul termen, de luni, Simu a spus că din cauza acestui dosar nu mai are nici afaceri, nici familie."Onorată instanță, nu am dat mită nimănui, nu am cumpărat influență. Dar am greșit la insistențele domnului Pop. Am stat 120 de zile în arest și mi s-a născut copilul în pușcărie. Nu mai am familie și niciun business. Dacă și asta este o pedeapsă, vă rog să o luați în considerare", a spus omul de afaceri Horia Simu, în ultimul cuvânt.La rândul său, fostul şef al ANAF, Şerban Pop, le-a spus magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) că acest dosar i-a distrus cariera.În acelaşi dosar, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Şi în cazul acestuia, încadrarea juridică a fost schimbată din complicitate la infracţiunea de dare de mită în trafic de influenţă.Totodată, afaceristul Horia Simu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă. Şi în cazul acestuia, judecătorii instanţei supreme au schimbat încadrarea juridică din dare de mită în cumpărare de influenţă.