Sentinta in dosarul de coruptie in care Vlad si Mircea Cosma au fost condamnati in prima instanta la 5 si respectiv 8 ani de inchisoare, amanata pentru a treia oara

Mircea si Vlad Cosma sunt acuzati de procurorii DNA ca ar fi primit de la administratorii unor firme care au contracte cu CJ Prahova aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrari in care beneficiar este Consiliul Judetean.Hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie va fi definitiva.La ultimul termen al procesului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a avut loc in 19 februarie, Mircea Cosma a negat toate acuzatiile si le-a prezentat magistratilor planse cu banii pe care i-ar fi economisit la derularea contractelor de la Consiliul Judetean Prahova."Resping toate acuzatiile. Judetului Prahova i se spune in gluma al 53-lea stat al SUA. Volumul de investitii a dus la crearea a 11 parcuri industriale cu un total de 46.000 de angajati. Ar fi trebuit sa primesc o decoratie pentru asta", a declarat Mircea Cosma in instanta.La randul sau, fostul deputat Vlad Cosma - cel care i-a acuzat pe procurorii DNA Ploiesti ca ar fi falsificat probe in dosare - a afirmat, la instanta suprema, ca nu ii este frica pentru ca dosarul are la baza probe false.La ultimul termen al procesului de la ICCJ a mers si Andreea Cosma, care a spus ca a venit pentru a-si sustine familia, dar si pe alti cetateni care au reclamat abuzuri ale procurorilor, precum Sebastian Ghita, care asteapta de la ea, in calitate de deputat, sa le apere drepturile. Ea a sustinut ca are incredere in intelepciunea magistratilor instantei supreme, afirmand ca la prima instanta, care a dispus condamnarea lui Vlad si Mircea Cosma, era alta situatie - procurorul Mircea Negulescu era in functie, iar multor martori le era teama sa vorbeasca.In urma cu doua zile, fostul deputat Vlad Cosma a mers la Inspectia Judiciara pentru a depune "noi documente si probe" impotriva procurorilor de la DNA Ploiesti. Intrebat daca are emotii privind decizia magistratilor, Cosma a spus: "Orice om are emotii, dar suntem optimisti. Cred ca va fi o solutie buna. (...) Acolo s-au fabricat niste probe, se triplau martori. Am incredere in justitie, nu am incredere in cei patru procurori de la Ploiesti¬.De altfel, tot marti, Inspectia Judiciara (IJ) a anuntat ca a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de seful DNA Ploiesti, Lucian Onea si procurorul Alfred Savu, precum si fata de fostul procuror Mircea Negulescu, pe rolul Inspectiei existand zece lucrari care au ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la DNA Ploiesti. Verificarile IJ sunt facute fie in baza unor sesizari ale unor persoane, fie dupa ce Inspectia s-a autosesizat in urma acuzatiilor si a inregistrarilor prezentate de Cosma si vizandu-i pe procurorii de la DNA Ploiesti.Vlad Cosma a depus si o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, intre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de cercetare abuziva, represiune nedreapta sau abuz in serviciu.In 1 noiembrie 2016, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare, iar fiul sau, deputatul Vlad Cosma, a primit cinci ani de inchisoare, in timp ce omul de afaceri Razvan Alexe a primit o condamnare de doi ani si jumatate de inchisoare. In acelasi dosar, Daniel Alixandrescu, directorul Directiei "Patrimoniu" din CJ Prahova, la data faptelor, a fost condamnat la sase ani de inchisoare.In aprilie 2014, presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost trimis in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu, fiul sau, deputatul PSD Vlad Cosma, pentru trafic de influenta, directorul Directiei "Patrimoniu" din CJ Prahova, Daniel Alixandrescu, pentru luare de mita si abuz in serviciu, iar Razvan Alexe, pentru trafic de influenta si dare de mita.Vlad si Mircea Cosma au fost trimisi in judecata de DNA fiind acuzati ca ar fi cerut si primit peste 4,4 milioane de lei de la trei oameni de afaceri prahoveni, denuntatori in cauza, ale caror firme au avut numeroase contracte cu CJ Prahova.Firmele controlate de cei trei sunt, la randul lor, trimise in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, dosar in care sunt inculpati Razvan Alexe, dar si fostul angajat al Secretariatului general al Guvernului, Marcel Pavaleanu, alaturi de alti oameni de afaceri din Prahova."Sumele de bani au fost pretinse in schimbul interventiei la factorii de decizie din cadrul Consiliului Judetean Prahova, pe langa care cei doi aveau influenta, respectiv presedintele CJ Prahova, Cosma Mircea (tatal inculpatului Cosma Vlad Alexandru), astfel incat societatile respective sa obtina de la institutia publica lucrari si servicii curente supraevaluate, de intretinere a drumurilor publice sau a drumurilor judetene pe timp de iarna, dar si decontarea, cu prioritate, a unor lucrari deja efectuate in temeiul unor contracte anterioare", notau procurorii DNA in 2014, atunci cand a inceput urmarirea penala in acest dosar.