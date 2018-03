Martor in dosarul lui Dragnea: Mi-a propus colaborarea cu PSD si tot el mi-a spus ca voi fi angajata temporar la DGASPC, pentru ca la PSD nu eram platita

Ea spune ca a fost o situatie confuza pentru ea, ca a intrebat unde va lucra, de fapt, si ca i s-a raspuns ca la partid."Fac o mica precizare - nu am cerut niciodata sa fiu angajata. Nu am cerut nimanui sa fiu angajata pe vreun post. Eu lucram in presa locala atunci. Domnul Dragnea mi-a propus aceasta colaborare cu PSD, prin 2006 cred, la o intalnire la Camera Deputatilor am facut cunostinta. Erau mai multi prezenti, inclusiv Adriana Botorogeanu. Am avut o discutie in biroul lui de la Consiliul Judetean Teleorman. Mi-a spus ca vrea sa infiinteze un birou de presa la PSD Teleorman, i-am spus ca nu am mai facut PR, dar as putea incerca. Era o experienta interesanta. Nu era vorba despre o functie anume, nu mi-a precizat", le-a spus magistratilor Anisa Stoica, audiata ca martor.Ea a mai sustinut ca odata cu ea au mai fost adusi doi jurnalisti din presa locala, dar nu au stat, iar ea nu a fost platita trei luni. Anisa Stoica a mai spus ca, la un moment dat, Liviu Dragnea a intrebat-o daca situatia ei legata de plata a fost rezolvata si i-a raspuns ca nu."Nu stiu nici cine trebuia sa o rezolve. Domnul Stuparu (Timotei Stuparu, secretarul PSD Teleorman - n.r.) a fost enervat de prezenta mea in partid. Am lucrat la Stuparu intre 2000 si 2002, dar nu am apelat la el sa ma angajeze. Nu am apelat la nimeni sa intervina la domnul Dragnea pentru a fi angajata. Trebuia sa fim platiti cumva, de-asta s-a luat aceasta decizie. Domnul Dragnea a avut niste discutii cu niste persoane pe care nu mi le amintesc si mi-a spus ca voi fi angajata la Protectia Copilului Teleorman, spunand ca este o decizie temporara. A fost confuz pentru mine, nu stiam unde voi lucra. Am intrebat unde voi desfasura activitatea. Mi s-a spus ca la partid. (...) Mi s-a raspuns pur si simplu ca voi fi in cadrul partidului. Nu mai stiu cine, dar precizez ca nu domnul Dragnea. Erau foarte multe persoane in partid atunci, nu pot preciza cine mi-a spus ca voi lucra in partid. Domnul Dragnea nu era acolo cand intrebasem (...) Asa ca ne-am conformat", a mai sustinut ea.Stoica a mai spus ca ulterior a dat examen la DGASPC, dar la scurt timp si ea si Adriana Botorogeanu au fost chemate de directoarea Directiei, Floarea Alesu, care le-a intrebat de ce nu se prezinta la serviciu la DGASPC."A spus ca macar am putea merge jumatate de timp acolo la partid, jumatate aici, dar sa fim prezente si la DGASPC. Doamna director banuiesc ca stia. Nu stiu de unde stia ca eu si Botorogeanu ne desfasuram activitatea la sediul partidului. A iesit din birou dupa un timp, apoi a revenit si ne-a spus ca mai bine nu venim la directie si ca ar fi bine sa nu ne vada nimeni acolo", a afirmat ea, sustinand ca Botorogeanu nu le-a dat alte explicatii.Ea a mai spus ca nu s-a simtit protejata de Liviu Dragnea si ca nu a facut parte din "cercul relational" al acestuia."Precizez ca nu m-am simtit niciodata protejata de domnul Dragnea sau de altcineva. Au tot fost martori care au spus asta, dar eu nu am facut niciodata parte din cercul lui relational. Intrebata de magistrat de ce a existat acea situatie daca nu era protejata de Dragnea, femeia a raspuns: Cred ca toti voiau sa isi pastreze locul de munca, nu stiu. Imi era frica de domnul Dragnea, nu e vina lui, chiar la un mom dat mi-a spus . Nu stiu de ce doamna Alesu sau ceilalti au acceptat. Nu de dragul meu, la partid era nevoie de oameni care sa munceasca. La DGASPC nu stiu. Poate din dorinta de a ajuta partidul, nu stiu. Singurul punct in care am pronuntat in fata doamnei Alesu numele lui dragnea a fost in 2008, cand mi-am dorit sa fac niste campanii pentru copii, voiam si specialisti. Am incercat sa o impresionez, i-am spus ca aceste campanii vor fi cu acordul presedintelui. Dar va spun ca nu m-am simtit protejata de domnul Dragnea", a spus Anisa Stoica, care este audiata in calitate de martor la solicitarea avocatilor lui Liviu Dragnea.Raspunzand intrebarilor magistratului daca ar fi putut sa-l refuze pe Dragnea si daca s-a simtit obligata fata de el, Anisa Stoica a spus ca il putea refuza si ca nu s-a simtit obligata sa ii accepte propunerea: "Am lucrat cu placere cu comnul Dragnea, am avut incredere in el".De asemenea, ea a fost intrebata de catre magistrat daca atunci cand a dat examen la DGASPC a intervenit cineva pentru ea, spunand ca i s-a dat bibliografia, care oricum era publica, dar ca a invatat: "Cumva da. Mi s-a dat bibliografia (...) Nu stiu daca cineva a intervenit in favoarea mea atunci. Eu chiar am invatat. A fost concurs. In afara de doamna director Alesu, nicio alta persoana din conducerea Directiei nu ne-a chemat sa dam explicatii de ce nu venim la serviciu".La aceasta ora, continua procesul in care Liviu Dragnea este judecat pentru abuz in serviciu in cazul angajarilor fictive de la DGASPC, el urmand ca fie audiat. De afara se aud huiduieli si scandari "Dragnea, la puscarie", ale protestatarilor rezist aflati in fata ICCJ.