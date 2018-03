Digi 24: Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, a platit prejudiciul in dosarul angajarilor fictive

Fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzata de abuz in serviciu, alaturi de fosti sefii din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.Ea a fost pusa sub acuzare pe motiv ca, in perioadele 3 martie - 1 august 2008 si 3 iulie 2009 - 1 august 2010, nu a sanctionat doua subordonate incadrate in functia de referent la institutiile pe care le conducea, cu toate ca stia ca acestea nu s-au prezentat la serviciu si nu au respectat prevederile contractului individual de munca si fisa postului.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost citat pentru a fi audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman. La sediul ICCJ s-au adunat mai multi contestatari ai liderului PSD, dar au fost mobilizati si zeci de jandarmi.