UPDATE Mihnea Costoiu audiat la DNA, in dosarul Baza Cutezatorii

La intrarea in sediul DNA, acesta le-a spus jurnalistilor ca nu cunoaste motivul pentru care a fost chemat.Surse judiciare au precizat ca el este audiat de procurori in dosarul in care se investigheaza modalitatea prin care a fost concesionata Baza Sportiva "Cutezatorii".In acest dosar, Mihnea Costoiu, la data faptelor secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, in timp ce Dinu Pescariu, reprezentant al fundatiei care ii poarta numele, este acuzat de instigare la abuz in serviciu. De asemenea, sunt cercetati trei directori din Ministerul Educatiei - Mihai Paunica, Gabriel Liviu Ispas si Gabriel Leahu.Potrivit DNA, dosarul are ca obiect modalitatea incheierii actului aditional din 23 iunie 2009, prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de inchiriere potrivit caruia Baza Sportiva "Cutezatorii" din Bucuresti, constand in constructii si teren in suprafata de 5,7 hectare, fusese data in folosinta Fundatiei Dinu Pescariu."Acest act aditional a fost semnat din partea Ministerului Educatiei Nationale de catre secretarul de stat Costoiu Mihnea, iar din partea Fundatiei Dinu Pescariu de catre Pescariu Dinu Mihail, fara respectarea prevederilor legale si fara vreun aviz de la Directia Juridica din cadrul Ministerului Educatiei. Actul aditional a fost incheiat in conditiile in care contractul initial (incheiat in 2004 de RA-APPS cu Fundatia Dinu Pescariu) se afla in curs de reziliere. Actiunea in instanta fusese initiata (in anul 2005) de Ministerul Educatiei Nationale, care devenise administrator al Bazei 'Cutezatorii'", sustin procurorii.DNA mai afirma ca, in conditiile in care Ministerul Educatiei intentase proces Fundatiei Dinu Pescariu pentru rezilierea contractului, proces care se afla in curs de judecata, acelasi minister, prin secretarul de stat Mihnea Costoiu, a incheiat ulterior un act aditional la contractul pe care il atacase in instanta. Situatia creata prin semnarea actului aditional era menita sa opreasca procesul in care Ministerul Educatiei solicitase incetarea contractului de locatiune."Prin actul incheiat de inculpatul Costoiu Mihnea Cosmin s-a stabilit, pe langa chiria de 9.000 euro/luna (la care se adauga TVA), si acordarea gratuita de catre Fundatia Dinu Pescariu a unor facilitati in suma de 400.000 euro/an", precizeaza DNA.