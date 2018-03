Urdareanu: Am pus plicul cu 30.000 de euro pe canapea, intre noi / Constantin Nita l-a introdus in buzunar

"Ne-am intalnit la un restaurant libanez din complexul hotelier Radisson. Am stat pe o canapea si am pus plicul cu 30.000 de euro intre noi. L-am vazut pe Constantin Nita cand a luat plicul cu bani si l-a introdus in buzunar, dupa care eu m-am ridicat si am plecat" - este declaratia data de Tiberiu Urdareanu in timpul audierii sale ca martor-denuntator in dosarul in care Constantin Nita a fost condamnat in prima instanta la 4 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.In fata judecatorilor, Urdareanu a spus ca firma UTI a castigat in anul 2012 un contract privind managementul traficului din municipiul Iasi, insa licitatia a fost anulata, iar el a luat legatura cu Constantin Nita pentru ca acesta sa il puna in contact cu primarul din Iasi, Gheorghe Nichita."Intalnirea cu Gheorghe Nichita a avut loc in partea a doua a anului 2012. Inainte de a se relua licitatia, in biroul de parlamentar al lui Nita... (...) A fost o discutie de principiu, am inteles ca procedura va fi reluata, ca se vor produce cateva schimbari in caietul de sarcini", a declarat Urdareanu.Urdareanu sustine ca Nita i-a cerut un comision de 5% din valoarea contractului de la Iasi, iar in schimbul acestui comision fostul ministru a promis ca va interveni pentru ca firma UTI sa castige licitatia."I-am spus lui Nita ca nu pot sa ii remit comisionul de 5% din valoarea contractului, deoarece exista si pretinderea din partea primarului Gheorghe Nichita, care cerea 10% din contract. Profitul contractului nu era suficient de mare sa imi permita sa platesc acest comision. Am incercat sa renegocieze acest comision. Constantin Nita mi-a propus remiterea comisionului de 5% pe doua cai. Mi s-a sugerat sa fac plati catre o firma reprezentata de Mihai Ghirda, in baza unui contract de consultanta. In contract era prevazuta plata unei sume lunare de 5.000 de euro. Contractul de consultanta urma sa fie incheiat pe un termen lung, pana la finalizarea lucrarilor de la Iasi. Aceste sume au fost platite in primul an de executie a proiectului, dupa care platile au incetat. A doua cale de plata a comisionului consta in remiterea de sume cash. O astfel de plata s-a facut in vara anului 2013, de 30.000 de euro, suma pe care i-am dat-o personal lui Constantin Nita in restaurantul libanez din complexul hotelier Radisson. Nu mai stiu daca acesti bani i-am retras dintr-un cont. Erau bani personali. Am platit acesti bani pentru a mai calma nervozitatea lui Nita, care era insistent. (...) Cand i-am dat banii lui Nita in restaurant nu mai era nimeni langa noi. (...) Ne-am intalnit la restaurant, am stat pe o canapea si am pus plicul cu cei 30.000 de euro intre noi. L-am vazut pe Nita cand a luat plicul cu bani si l-a introdus in buzunar, dupa care eu m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale", a declarat Urdareanu.El a mentionat ca valoarea totala a comisionului de 5% cerut de Nita se ridica la 3 milioane lei, din care au fost platiti efectiv 90.000 de euro, respectiv 30.000 euro cash si 60.000 euro (12 rate lunare a cate 5.000 de euro), prin contractul de consultanta incheiat cu o firma indicata de fostul ministru al Energiei.Urdareanu a mentionat ca, dupa ce au fost achitate cele 12 transe din contractul de consultanta, a refuzat sa plateasca restul de bani, astfel incat a fost cautat de mai multe ori de catre Nita."Constantin Nita m-a cautat, fie direct, fie prin intermediul lui Mihai Ghirda. Acesta din urma a venit la sediul firmei mele si mi-a transmis ca ma cauta domnul ministru Nita. Nu mi-a spus de ce ma cauta. Nu am raspuns acestor apeluri, iar Mihai Ghirda i-a cerut colegului meu Mihail Tanasescu sa se prezinte el la ministrul Nita. Stiu ca s-a prezentat cel putin o data. Tanasescu mi-a spus ca a fost la cabinetul lui Nita, iar acesta i-a reprosat ca nu suntem seriosi si nu ne tinem promisiunile. Ni s-a reprosat ca nu am continuat sa dam sume de bani", a adaugat Urdareanu.Omul de afaceri a explicat ca, in anul 2013, a facut un denunt la DNA impotriva lui Nita, dar nu din initiativa sa, ci la intrebarile unui procuror, dupa ce numele fostului ministru a aparut in niste interceptari."In legatura cu denuntul pe care l-am facut in 2013, precizez ca am fost chemat la DNA, ocazie cu care am fost intrebat de procurorul care cerceta dosarul lui Gheorghe Nichita cine este Nita, persoana care aparea in inregistrarea convorbirilor dintre Gheorghe Nichita si Gabriel Mardaresevici. Acestia se plangeau in inregistrari ca m-au tot cautat si nu m-au gasit. Gheorghe Nichita l-a intrebat pe Mardaresevici daca este cazul sa vorbeasca cu Nita. In acest context, am formulat denuntul si le-am spus cine era Nita. Nu a fost initiativa mea sa ma prezint la DNA si sa depun acel denunt. Am raspuns intrebarilor procurorului. (...) Nu s-au exercitat presiuni asupra mea in momentul in care am formulat denuntul", a precizat omul de afaceri.Declaratia lui Urdareanu l-a enervat pe Constantin Nita, care i s-a adresat omului de afaceri de mai multe ori in timpul procesului: "Va rog sa nu mintiti in fata instantei. (...) Vin sarbatorile Pastelui si ati jurat pe Biblie! La restaurant sunt camere de luat vederi. Este sigur ca mi-a dat bani?".Procesul se afla in faza de apel, dupa ce fostul ministru al Energiei Constantin Nita a fost condamnat, in mai 2017, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu.Instanta a mai decis atunci confiscarea de la Constantin Nita a sumei de 303.000 lei, fiind mentinut sechestrul asigurator.Constantin Nita este acuzat ca, in cursul anului 2013, i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdareanu un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia - UTI cu Primaria Iasi.Potrivit DNA, Constantin Nita ar fi intermediat o intalnire intre Tiberiu Urdareanu si fostul primar Gheorghe Nichita, in schimbul unui comision de 5% din valoarea contractului. Banii din comision urmau sa ii fie remisi lui Nita in doua forme - partial in numerar si partial printr-un contract de consultanta fictiv, incheiat cu o persoana de incredere din anturajul fostului ministru.''In consecinta, la data de 21 iulie 2013, Nita Constantin a primit 30.000 euro de la omul de afaceri, in incinta unui restaurant libanez dintr-un hotel din Bucuresti. De asemenea, la solicitarea lui Nita Constantin, a fost contactata persoana de incredere a acestuia, care a propus incheierea unui contract de consultanta cu o anumita firma, la pretul de 5.000 euro + TVA/luna, care a si fost semnat la data de 2 mai 2013. In baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, in fapt, prestate de firma), reprezentantii omului de afaceri au remis firmei indicate de Nita Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totala de 303.118 lei, in transe lunare, in perioada mai 2013 - iunie 2014'', mai spun procurorii.Conform DNA, Nita a primit doua transe, de 30.000 de euro, respectiv 303.118 lei, bani folositi, in mare parte, pentru diverse cheltuieli ale partidului din care facea parte.