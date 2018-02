Omul de afaceri Ioan Bene a fost gasit in Italia. El fusese condamnat la inchisoare pentru coruptie

Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritati. "A fost identificat in urma unor activitati politienesti", spun reprezentantii IPJ Cluj, citand din documentul de informare al politiei italiene; acestea au notificat autoritatile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea Manduria.Bene urmeaza sa fie extradat in baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul Cluj, dar numai dupa ce autoritatile italiene verifica legalitatea acestuia. Bene a fost dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, in dosarul ¬Mita la CJ¬ si nu a fost gasit de politisti pentru a fi incarcerat la Gherla.Cu Ioan Bene, lotul marilor disparuti din calea justitiei se ridica la 9, adaugandu-se altor nume sonore: Alexander Adamescu, Puiu Popoviciu, Sebastian Ghita, Radu Mazare, Alina Bica, Marko Attila, Elan Schwartzenberg si Codrut Marta.