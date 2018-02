Elena Udrea, dupa ce instanta suprema i-a respins cererea de rezuzare a judecatorului Ionut Matei: Am toata dreptatea sa cred ca nu va fi impartial si va executa ordinele generalului Coldea

Fostul ministru Elena Udrea comenteaza, pe Facebook, decizia instantei supreme, care i-a respins cererea de recuzare a judecatorului Ionut Matei, in procesul "Gala Bute", ea spunand ca are "toata dreptatea" sa creada ca magistratul nu va fi impartial in ceea ce o priveste si ca "va executa ordinele generalului Coldea", potrivit news.ro.



Magistratii instantei supreme au respins, luni, cererea Elenei Udrea de recuzare a judecatorului Ionut Matei, care din ianuarie face parte din completul de judecata in procesul "Gala Bute".

"Cererea de recuzare a judecatorului Ionut Matei, adus acum o luna intempestiv in completul de la ICCJ care judeca apelul in "Gala Bute", mi-a fost respinsa!!! Chiar daca motivul recuzarii este acela ca el a fost sustinut in fata mea de generalul Coldea in 2013 pentru functia de vicepresedinte al Inaltei Curti, cu argumentul "este omul nostru", deci am toata dreptatea sa cred ca el nu va fi impartial in ceea ce ma priveste si va executa ordinele lui Coldea, Dumbrava& Co. Iar povestea apartenentei lui la Sistem am spus-o in fata Comisiei parlamentare de verificare a activitatii SRI inca din aceasta vara. Dupa ce acest judecator a fost parasutat in completul meu, in timpul procesului, in locul unei judecatoare care a facut opinie separata la respingerea cererii mele de efectuare a unei expertize in cauza, considerand necesara o astfel de expertiza, vrea cineva ca eu sa cred ca am parte de un proces corect??? Vrea cineva sa am incredere ca se aplica legea in ceea ce ma priveste?", a scris Elena Udrea, luni seara, pe Facebook.

Udrea le doreste "celor care insista ca e bine asa" sa aiba parte de justitia de care are ea parte.

In 17 februarie, Elena Udrea a anuntat, la Antena 3, ca se afla in Costa Rica, unde a mers pentru a vizita niste prieteni si unde intentioneaza sa mai ramana, ulterior urmand sa mearga in Grecia. Totodata, Udrea a anuntat ca este insarcinata cu gemeni si spera sa aiba doi baieti.

La momentul la care Ionut Matei a devenit membru al completului de judecata in procesul "Gala Bute", Udrea scria, pe Facebook, ca acesta provine din "campul tactic￯.

In martie 2017, Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchiusoare in dosarul "Gala Bute", decizia nefiind definitiva.