Instanta suprema respinge cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale a vicepremierului Paul Stanescu

"Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul penal 82/P/2012 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova, privind pe numitii Stanescu Paul, Briceag Belu Marian, Cotosman Florin si Manolache Remulus", se arata in decizia Instantei supreme.Potrivit unor surse judiciare, dosarul a pornit de la o sesizare a Curtii de Conturi si are ca obiect deturnare de fonduri de la Consiliul Judetean Olt in legatura cu finantarea unei echipe de fotbal.Paul Stanescu a fost presedinte al Consiliului Judetean Olt in perioada iunie 2008 - iunie 2016.