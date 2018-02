Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta

1. In cursul anului 2013, inculpatul Arsene Ionel, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic, a primit de la o persoana (martor in cauza), suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.Banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.2. La data de 31 iulie 2015, inculpatul Arsene Ionel, in aceeasi calitate, a pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (martor in cauza) un procentaj de 5% din suma totala de 60.000.000 lei ce trebuia alocata de Administratia Nationala Apele Romane (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectiva le avea in derulare cu administratiile bazinale.In schimbul acestui comision, in perioada iulie - septembrie 2015, inculpatul Arsene Ionel si-a exercitat influenta asupra unui coleg de partid, la vremea respectiva secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru a-l determina sa faca demersuri in vederea alocarii, de catre A.N.A.R, a sumei anterior mentionate, demersuri ramase insa fara rezultat.In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor imobile ce apartin inculpatului.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamt cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Fost deputat PSD si lider al PSD Neamt, Ionel Arsene este unul dintre baronii locali cei mai apropiati de Liviu Dragnea, fiind considerat mana sa dreapta in partid.De altfel, in week-end-ul dinaintea retragerii sprijinului PSD pentru premierul Mihai Tudose, Arsene a fost fotografiat de presa tabloida in compania lui Dragnea si a altor loiali ai acestuia la o intalnire la un restaurant din Bucuresti.Arsene a tinut prima pagina a ziarelor in 2014 , cand televiziunea Est TV si ziarul Mesagerul de Neamt au difuzat un film in care apare in ipostaze compromitatoare alaturi de o tanara.Seful PSD Neamt a condamnat intr-un comunicat de presa "modul mizerabil in care s-a incercat discreditarea mea si a activitatii mele" si sustine ca e vorba despre "trucaje video".