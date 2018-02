Instanta suprema va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul lui Mircea si Vlad Cosma

Luni, la ultimul termen al procesului, Mircea Cosma a dat o declaratie ampla in fata unui complet format din cinci judecatori, in care a negat, pe parcursul a doua ore si jumatate, toate acuzatiile pe care i le aduce DNA.Pentru a fi convingator, Mircea Cosma le-a prezentat judecatorilor planse cu sumele de bani pe care ar fi reusit sa le economiseasca la derularea contractelor de la CJ Prahova, sustinand ca nu i se poate imputa niciun prejudiciu."Resping toate acuzatiile. Judetului Prahova i se spune in gluma al 53-lea stat al SUA. Volumul de investitii a dus la crearea a 11 parcuri industriale cu un total de 46.000 de angajati. Ar fi trebuit sa primesc o decoratie pentru asta. (...) Nu am crezut ca exista atata minciuna intr-un proces", le-a spus Mircea Cosma judecatorilor.Tot acum, avocatul lui Vlad Cosma a depus in instanta ca proba un stick cu inregistrari ale discutiilor purtate de fostul deputat cu procurori de la DNA Ploiesti.De asemenea, un avocat de la Consiliul Judetean Prahova a anuntat ca institutia nu se constituie parte civila in dosar, deoarece nu a constatat producerea vreunui prejudiciu.In noiembrie 2016, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani inchisoare, iar fiul sau, Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare cu executare.In acelasi dosar, omul de afaceri Razvan Alexe a primit 2 ani si 6 luni cu executare, iar fostul director al Directiei Patrimoniu din cadrul CJ Prahova Daniel Alixandrescu a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.Pe 11 aprilie 2014, procurorii DNA i-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Vlad Cosma, acuzat de trafic de influenta, si pe Mircea Cosma, pentru luare de mita si abuz in serviciu.Omul de afaceri Razvan Alexe a fost acuzat de trafic de influenta si dare de mita si fostul director al Directiei Patrimoniu din cadrul CJ Prahova, Daniel Alixandrescu, de luare de mita si abuz in serviciu.Potrivit DNA, in perioada 2012 - 2013, Razvan Alexe (apropiat al familiei Cosma) si fostul deputat Vlad Cosma au pretins si primit de la trei reprezentanti ai unor societati comerciale, denuntatori in cauza, suma totala de 4.410.149 lei, disimulata in contravaloarea unor lucrari subcontractate fictiv de aceste societati catre doua firme controlate in fapt de Razvan Alexe.Procurorii sustin ca sumele de bani au fost pretinse si primite de cei doi in schimbul interventiei la persoane cu putere de decizie din cadrul CJ Prahova - si anume la Mircea Cosma si Daniel Adrian Alixandrescu (director executiv al Directiei Patrimoniu, avand in subordine Serviciul Achizitii Publice si Contracte, precum si Serviciul Urmarire Lucrari Publice), astfel incat societatile sa obtina de la CJ Prahova trei lucrari de modernizare/intretinere a drumurilor, dar si pentru a deconta cu prioritate lucrari deja efectuate.Cele trei lucrari se refera la obiectivele: "Modernizare DJ 101 I Buda Nedelea, judetul Prahova", "Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a drumurilor publice - plombe" si "Intretinerea curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2012 - 2013".Conform DNA, pentru ca societatile denuntatorilor sa castige cele trei lucrari, in cadrul CJ Prahova s-au desfasurat, sub directa implicare a lui Mircea Cosma si Daniel Alixandrescu, proceduri de achizitie publica, cu incalcarea dispozitiilor legale si prin care bugetul judetului a fost prejudiciat cu suma totala de 6.077.273 lei."Pentru a-si incalca atributiile de serviciu rezultate din lege si din fisa postului si pentru a favoriza cele trei societati comerciale, inculpatii Cosma Mircea si Alixandrescu Daniel Adrian au pretins si primit de la inculpatul Alexe Razvan o parte din sumele pretinse si primite de acesta de la denuntatori, respectiv 1.890.064 lei - inculpatul Cosma Mircea si 130.000 lei - inculpatul Alixandrescu Daniel Adrian. Anterior, in perioada 2010 - 2011, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, inculpatul Cosma Mircea a mai pretins de la reprezentantul de atunci al uneia dintre cele trei societati comerciale (in prezent decedat), in schimbul decontarii cu prioritate a sumelor datorate de autoritatea publica judeteana pentru lucrari executate de aceasta firma, suma totala de 900.000 lei, din care a primit 550.000 lei. Suma a fost disimulata in contravaloarea unor suprafete de teren arabil - obiect al unor contracte de vanzare-cumparare autentificate, in baza carora societatea le-a 'achizitionat' de la persoane interpuse de inculpat, apropiate familiei sale, la preturi supraevaluate. Obiectul mitei l-a reprezentat in acest caz diferenta dintre pretul de vanzare catre societatea respectiva si pretul cu care terenurile fusesera efectiv cumparate anterior, de la primii proprietari, si este in cuantum de 487.000 lei", mai sustin procurorii.