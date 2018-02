Elena Udrea confirma ca se afla in Costa Rica si anunta ca este insarcinata si va avea gemeni

Pe 9 februarie, cand in presa au aparut primele zvonuri ca Elena Udrea ar fi fugit in Costa Rica, avocatul sau declara pentru HotNews.ro ca Udrea se afla la Atena. Udrea a lipsit atunci de la un termen al procesului in care este acuzata de finantare ilegala a campaniei electorale din 2009."Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niste prieteni foarte buni. Am gasit niste vechi cunostinte care ne-au aratat locuri foarte frumoase. Am vazut Capitala. De obicei nu dau socoteala de ce plec din tara, dar cand lucrurile par ascunse dau nastere la tot felul de scenarii. Eu sunt intre doua proceduri medicale, pe care le fac la Atena. Dupa ce am facut-o pe prima, am venit aici. Apoi, saptamana viitoare o voi face pe cea de a doua. Daca toate lucrurile decurg bine, ma intorc acasa. Voi avea doi baieti daca ma ajuta Dumnezeu. Am gemeni, sarcina evolueaza bine. Am un psihic puternic. Am prieteni aici, voi mai sta in Costa Rica", a declarat Elena Udrea pentru Antena 3 "Au venit oameni cu probe in ultimele zile. Au fost demonstratii in direct de cum se falsifica problele de catre procurorii DNA si nu s-a intamplat nimic. Faptul ca eu vorbesc de asemenea lucruri din 2015 , dar nu am avut probe, nici nu mai conteaza raportat la impactul acestor probe video", a mai spus Udrea.Intrebata daca ii e teama ca se va intoarce in puscarie, Udrea a raspuns ca: "Da. Dar pana si din puscarie se iese. Eu am fost Elena Udrea si inainte sa ajung in puscarie, si dupa ce am iesit de acolo. Nu exista niciun motiv pentru care cineva doreste sa sustina Sistemul. Imi este teama sa ma intorc la puscarie, dar pot trai in orice situatie. Sunt acelasi om."