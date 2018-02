Rise Project: Elena Udrea a ajuns in Costa Rica, unde se afla si Alina Bica / Dupa plecarea lui Vlad Cosma, numarul marilor fugari a ajuns la 11

Pe 9 februarie, ​avocatul Elenei Udrea declara ca aceasta a plecat la Atena. Udrea lipsise cu o zi in urma de la un termen al procesului in care este acuzata de finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, avocatul Chiciu spunand ca sedinta a fost amanata din cauza ca un alt inculpat nu avea aparator: "Doamna Udrea a depus la instanta inscrisuri care dovedesc ca este in imposibilitatea de a aparea in fata instantei pentru o anumita perioada de timp. Aseara mi-a confirmat ca se afla la Atena". In aceeasi zi, Udrea a scris pe Facebook ca o priveste pe ea unde este si ca a parasit tara "de nu stiu cate ori pana acum". "'Am parasit tara' de nu stiu cate ori pana acum si o sa o mai 'parasesc' oricand e nevoie. Ca plec cu treaba sau plec in vacanta, ma priveste fix pe mine. La fel cum si daca as merge sa o vizitez pe Alina Bica in Costa Rica sau m-as plimba cu ea la Paris, ar fi fix problema noastra. Asa ca pe loc repaus pana la noile ordine!", a mai scris Udrea.Iata cum arata numele sonore de pe lista celor care, condamnati sau judecati pentru fapte de coruptie, se afla peste hotare: Alexander Adamescu, Puiu Popoviciu, Sebastian Ghita, Radu Mazare, Alina Bica, Marko Attila, Elan Schwartzenberg, Codrut Marta, Ioan Bene, Elena Udrea, Vlad Cosma.