Inalta Curte: Liviu Dragnea va fi audiat pe 21 martie in dosarul DGASPC Teleorman

Magistratii au stabilit, joi, ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie, in aceeasi zi cu cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica.Tot pe 21 martie, vor fi audiati si trei martori propusi de Liviu Dragnea, respectiv Silvia Oprescu (secretar al CJ Teleorman), Liliana Magheru (director in CJ Teleorman) si Timotei Stuparu (secretarul PSD Teleorman).La termenul de judecata de joi au fost audiati sase martori, printre care primarul Sectorului 3, Robert Negoita, precum si fosti sau actuali angajati de la DGASPC Teleorman si CJ Teleorman.Eugen Vlad Ovidiu, fost vicepresedinte al CJ Teleorman, a declarat in sala de judecata ca el nu avea atributii legate de DGASPC Teleorman, sustinand ca activitatea acestei institutii era in coordonarea secretarului CJ Teleorman si a presedintelui consiliului de atunci, Liviu Dragnea."Pe cele doua le-am intalnit la sediul PSD Teleorman in anul 1996. Am avut senzatia ca ele erau angajate ale partidului. Adriana Botorogeanu se plangea mai mereu ca nu-i ajungeau banii. Spunea ca are niste probleme familiale si medicale. Dupa ce povestea a ajuns in presa, si-a dat demisia de la DGASPC Teleorman. Eu nu aveam atributii legate de aceasta institutie. Din dispozitia lui Dragnea, coordonarea activitatii DGASPC era facuta de secretarul judetului. Cand directorul DGASPC avea o problema se ducea mai intai la secretarul judetului si, daca avea pofta, se ducea apoi la presedintele Consiliului Judetean", a spus Eugen Vlad Ovidiu.Ioana Peste, care lucreaza din 1996 la Departamentul Resurse Umane din DGASPC Teleorman, a declarat ca Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica erau considerate "vedete" in cadrul institutiei."Stiam din 2005 ca cele doua erau angajate la DGASPC, insa am aflat, din auzite, ca ele lucrau de fapt la sediul unui partid politic. Salariile le luau de la DGASPC. Stiau multi ca ele nu veneau la serviciu. Cred ca stia si conducerea institutiei. La un moment dat, colegele de la Serviciul Contabilitate m-au intrebat: 'Dar vedetele astea de ce nu vin la serviciu'. Le-am spus ca nu e treaba mea", a explicat martora.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent.Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei Judetene PSD Teleorman.