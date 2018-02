Ingrid Mocanu si Horia Georgescu, 4 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale / Decizia nu e definitiva

In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor.Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva."Ne asteptam cu totii la aceasta solutie (...) Ne miram ca a dat atat de putin", a declarat, ironic, Ingrid Mocanu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Aceasta a acuzat judecatoarea ca prin aceasta sentinta isi face "profesia de rusine".Care a fost reactia lui Horia Georgescu, postata pe contul sau de Facebook imediat dupa pronuntarea sentintei:"Au trecut aproape trei ani de cand am fost arestat, intr-o dimineata de martie din 2015, intr-un dosar in care azi am fost condamnat in prima instanta.Ce am aflat in acesti aproape trei ani:- ca a fost posibil sa stau in arest patru luni desi nu am fost nici o clipa acuzat de coruptie, de luare de mita, de fapte de violenta;- ca abuzul in serviciu de care am fost acuzat a fost dezincriminat de catre Curtea Constitutionala, dar procesul a continuat;- ca am fost judecat pentru un eventual abuz prin supraevaluare pe care, oricum, nu aveam cum sa-l produc pentru simplul motiv ca nu am avut niciodata ca atributii de serviciu evaluarea pretului unor proprietati, de acest lucru se ocupandu-se experti conform legii;- ca judecatoarea Ana Maria Tranca a judecat partinitor, cu rea-credinta, meschin (au fost cazuri in care a refuzat, pur si simplu, sa-mi elibereze pana si copii ale minutelor de sedinta de judecata!), dar a ramas neclintita in dosar (in ciuda a patru cereri de recuzare - una judecata chiar de magistratul Tranca, in mod aberant si nelegal aspect sanctionabil de CEDO in mod constant in jurisprudenta sa);- ca judecatoarea Ana Maria Tranca este cercetata in prezent de catre Inspectia Judiciara pentru exprimarea de opinii politice si chiar despre spete similare ( ANRP 4 ) judecate in public, pe Facebook, dar continua sa judece dosare;(citeste pe pagina de FB postarea integrala a lui Horia Georgescu --------------------------------In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, precum si a patru persoane care aveau calitatea de experti evaluatori autorizati.Astfel, au fost trimisi in judecata fostii deputati Marko Attila si Theodor Nicolescu, fostul presedinte al ANI Horia Georgescu, Ingrid Zaarour, Mihnea Remus Iuoras, Ingrid Luciana Popa-Mocanu, Remus Virgil Baciu si Constantin Catalin Canangiu. De asemenea, au fost trimisi in judecata expertii evaluatori Gheorghe Visoiu, Alexandru-Florin Hanu, Neculai Nistor si Dorin-Cornel Drula.Dosarul a fost trimis initial instantei supreme, apoi a ajuns la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor au demisionat din Parlament.Procurorii spun in rechizitoriu ca cei 12 inculpati au produs un prejudiciu de 84.588.304 de euro.La ultimul termen al procesului, fostul sef al ANI Horia Georgescu a spus ca este nevinovat.