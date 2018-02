Laura Codruta Kovesi: Nu a existat nicio discutie cu vreun procuror din DNA sau cu procurorul Iorga Moraru Mihaiela referitoare la vreun dosar privind un ministru care putea sa ajunga premier

"Nu am facut niciodata presiuni sau activitati de imixtiune in activitatea vreunui procuror. Altor afirmatii facute de diferite persoane inculpate in dosare penale ale DNA, imi rezerv dreptul de a nu le da replica", a mai spus Kovesi.Reamintim ca Mihaiela Moraru Iorga a sustinut duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi chemat-o si ar fi intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru, al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi, potrivit Mihaielei Iorga, fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei pe Dana Girbovan, sefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA.Mihaiela Moraru Iorga, procuror DNA la data faptelor si in prezent, a fost trimisa in judecata de Directia Nationala Anticoruptie pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), a anuntat joia trecuta DNA, intr-un comunicat. Mihaiela Moraru Iorga este acuzata de procurorii DNA ca, in perioada 2015 - iunie 2017, "la rugamintea expresa a unui inculpat dintr-un dosar aflat la acea vreme pe rolul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, procurorul Moraru Iorga Mihaiela, pentru a ingreuna cercetarile si tragerea la raspundere penala a inculpatului, cu intentie directa, l-a ajutat, prin efectuarea mai multor acte comisive si omisive".