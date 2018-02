Deputatul PSD Andreea Cosma anunta ca fratele sau, Vlad Cosma, este plecat din tara si nu se va prezenta la audieri la DNA Ploiesti

Andreea Cosma a precizat ca fratele sau, fiul fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, nu se afla in tara si se va prezenta in fata procurorilor la data la care va reveni sau ca va fi audiat prin "mijloace de comunicare la distanta".Vlad Cosma era asteptat sa se prezinte, marti, la DNA Ploiesti pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar. Informatia a fost facuta publica de procurorul sef al DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti, Lucian Onea, luni, intr-o conferinta de presa. Acesta a precizat ca Vlad Cosma a fost citat in calitate de martor.Lucian Onea a precizat in conferinta de presa sustinuta luni la sediul DNA Ploiesti, ca Vlad Cosma este implicat in mai multe dosare instrumentate la nivelul DNA Ploiesti, el avand in aceste cauze penale "diverse calitati".Procuroul Lucian Onea a precizat si ca nu a avut niciodata discutii "personale" cu Vlad Cosma ori cu sora acestuia, deputatul Andreea Cosma si ca de fiecare data cand a a stat de vorba cu cei doi acest lucru s-a intamplat in sediul DNA Ploiesti: "Nu am vorbit niciodata cu Vlad Cosma in afara institutiei si nu a vorbit niciodata nici cu Vlad Cosma nici cu Andreea Cosma la nici un telefon, nici pe WhatsApp", a spus seful DNA Ploiesti.Lucian Onea a adaugat ca celor doi copii ai lui Mircea Cosma nu li s-a cerut sa faca denunturi si ca "niciodata nu au existat presiuni asupra lor, de nicio natura".