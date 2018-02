Procuroarea Mihaiela Moraru Iorga, trimisa in judecata de DNA pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual

- a desfasurat activitati de ancheta in afara unui cadru legal, in paralel cu urmarirea penala derulata de procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, legal investiti cu exercitarea actiunii penale impotriva persoanei respective. Concret, procurorul Moraru Iorga Mihaiela a purtat cu inculpatul, la vremea respectiva urmarit international, mai multe discutii informale in cadrul carora, printre altele, i-a transmis acestuia " sa aiba un pic de rabdare ca lucrurile nu se rezolva peste noapte". Acelasi gen de discutii au fost purtate si cu intermediari ai aceleiasi persoane, in biroul sau din sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a stabili modalitatea in care poate fi ajutata.- a facut demersuri de identificare si, ulterior, de preluare nelegala spre solutionare, a unui dosar inregistrat la Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, aflat in lucru la un alt procuror, prin inducerea in eroare in sensul ca ar instrumenta o cauza mai veche si care priveste aceleasi fapte.Dupa preluarea cauzei privind acea persoana, ea este acuzata ca:- a dispus efectuarea unei expertize judiciare financiar-contabile si fiscale cu obiective favorabile, apte a trunchia activitatea infractionala a persoanei protejate, care s-a finalizat prin formularea unor concluzii favorabile acesteia,- i-a pus sub acuzare pe inspectorii antifrauda care au intocmit procesele verbale - mijloace de proba avute in vedere de judecatorul de drepturi si libertati pentru confirmarea masurii arestarii preventive dispusa fata de persoana respectiva, la data de 06.03.2016, fara ca la dosar sa existe probe care sa releve, in mod rezonabil, intentia infractionala a acestora.Potrivit DNA, "prin aceste demersuri, procurorul a urmarit inducerea in cauza a unor dubii in ceea ce priveste amploarea activitatii infractionale a persoanei respective. In acelasi context, inculpata Moraru Iorga Mihaiela nu a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza, dupa predarea acestuia de catre expertii desemnati. Mai mult, magistratul a invocat in cuprinsul a patru ordonante de prelungire a masurii controlului judiciar a imprejurarii, neadevarate, ca raportul de expertiza nu a fost finalizat (in conditiile in care acest raport de expertiza ajunsese la inculpata in data de 17 octombrie 2016 si chiar aceasta dispusese prin ordonanta stabilirea cuantumului onorariului final si achitarea contravalorii expertizei, in cea mai mare parte din fondurile Directiei Nationale Anticoruptie)."Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie.DNA aminteste ca procuroarea Mihaiela Moraru Iorga a fost revocata din functie prin Ordinul procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr.301 din 05.07.2017, avizat favorabil de catre Sectia pentru procurori din cadrul C.S.M.La data de 27 septembrie 2017, prin sentinta civila nr. 3325/2017, Curtea de Apel Bucuresti a suspendat provizoriu executarea Ordinului nr. 301/05.07.2017 emis de Procurorul Sef al DNA.In prezent, procurorul Moraru Iorga Mihaiela este reincadrata provizoriu in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.