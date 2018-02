Laura Codruta Kovesi: Daca vointa politica va fi sa nu mai investigam cazurile de coruptie, o sa ne intoarcem in anii 2.000, cand cazurile celebre erau niste politisti de la rutiera care primeau mita

"Daca vointa politica va fi sa nu mai investigam acest gen de infractiuni, sa limitam instrumentele investigative, o sa ne intoarcem in anii 2000, cand cazurile celebre erau, eventual, niste politisti de la rutiera sau un functionar care primea mita. Daca vointa politica va fi de a rezolva aceasta problema, de combatere eficienta a coruptiei, oferind instrumente, sa avem mecanisme de combatere si de control intern pentru a preveni faptele de coruptie, atunci acest lucru se va intampla", a declarat Laura Codruta Kovesi la dezbaterea organizata de DNA pe tema abuzului in serviciu din domeniul achizitiilor publice, relateaza News.ro.Procurorul sef al DNA a adaugat ca, potrivit unui studiu european, un inculpat prefera mai degraba sa stea in inchisoare, decat sa i se confiste averea pentru ca statul sa recupereze prejudiciul: "Vazand ca an de an tragem semnale de alarma cu privire la lipsa sau la insuficienta unor masuri de prevenire, am intocmit acest studiu, tocmai ca o baza pen tru celelalte institutii. DNA nu are atributii de prevenire, are doar atributii de investigare, trebuie sa combatem coruptia. (...) Combatand coruptia, am constatat ca lipsesc mijloacele de prevenire."Potrivit Laurei Codruta Kovesi, "cheia succesului" in combaterea coruptiei este sa existe o strategie unitara si o vointa politica de a rezolva aceasta problema.