Laura Codruta Kovesi despre dosarul Microsoft: Dincolo de rechizitorii, ramane intrebarea ce au facut celelalte institutii in 9 ani, pana la sesizarea DNA

Kovesi mai spune ca aceasta clasare este una izolata in DNA, fiind facuta acum o verificare care arata ca nu exista cazuri in care alti procurori sa fi dat solutii de clasare pe motiv ca dosarele s-au prescris: "Dincolo de faptul ca in acel dosar DNA a facut patru rechizitorii prin care au trimis in judecata mai multe persoane, dintre care doi fosti ministri, unul fiind si condamnat, dincolo de faptul ca prin probele stabilite procurorii au constatat ce s-a intamplat, au strans probe si s-au primit pedepse definitive pana la 6 ani, cel mai important este ca procurorii au dispus masuri asiguratorii pentru recuperarea acestui prejudiciu in valoare de 62,5 milioane de euro si 22 de milioane de dolari. Ramane o intrebare destul de fireasca - de ce DNA a fost sesizata la noua ani de la comiterea faptelor, ce au facut celelalte institutii ale statului timp de noua ani?", s-a intrebat Kovesi.Sefa DNA mai spune ca un procuror trebuie sa finalizeze ancheta inainte de a se implini termenul de prescriptie, iar cazul Microsoft reprezinta "o situatie izolata".Laura Codruta Kovesi a anuntat ca tocmai a fost finalizata o verificare in cadrul DNA si nu exista situatii in care alti procurori sa fi dat solutii de clasare pentru ca dosarele s-au prescris.Ea a facut aceste declaratii miercuri, la o dezbatere cu tema "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire", la care participa si procurorul general Augustin Lazar.Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris.DNA a anuntat, saptamana trecuta, ca in dosarul Microsoft s-a dispus clasarea clauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. In cazul lui Funeriu cauza a fost clasata pentru ca fapta nu exista, iar in celelalte sase cazuri a intervenit prescriptia.Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de dosarul Microsoft, ea spunand ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efectuariii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit un nou Cod Penal in 2014 si discutia despre legea penala mai favorabila. Kovesi a precizat ca modul in care se calculeaza termenul de prescriptie a unui dosar este strict responsabilitatea procurorului de caz, respectiv Mihaiela Iorga, si ca atunci cand a constatat situatia a sesizat Inspectia Judiciara, ea neavand alte parghii in astfel de situatii.