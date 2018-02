Codrut Seres a fost eliberat conditionat

"A fost o perioada grea. Viata in puscarie nu e usoara, a una grea", a spus acesta, la iesirea din inchisoarea Jilava.Dupa ce a ispasit jumatate din pedeapsa, Codrut Seres considera ca nu are ce sa isi reproseze in calitate de ministru al Economiei: "Nu am ce sa imi reprosez ca nu mi-am facut datoria fata de tara".Codrut Seres a fost condamnat in ianuarie 2015 la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare de Inalta Curte in dosarul privatizarilor strategice. Seres a primit doua condamnari pentru fapte diferite, pedepsele fiind contopite. Si fostul ministru al Comunicatiilor, Zsolt Nagy, a fost condamnat atunci la patru ani de inchisoare.Celelalte condamnari definitive pronuntate de instanta: Michal Susak (cetatean ceh) - 4 ani; Mircea Calin Flore, senior director CSFB Europe Ltd. Londra, cetatean romano-englez - 4,6 ani; consultantul international Vadim Benyatov - 4,6 ani; Stamen Stanchev - 5,2 ani; Mihai Radu Donciu, fost consilier al ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei - 5 ani; Mihai Dorinel Mucea, fost adjunct al sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie - 4 ani, Gabor Kerekes - 4 ani, Mustafa Oral (cetatean turc) - 3 ani inchisoare.Fostul ministru PC al Economiei si Comertului, Codrut Seres, si fostul ministru UDMR al Telecomunicatiilor, Zsolt Nagy, au fost acuzati de procurori ca ar fi utilizat pozitiile pe care le ocupau in Guvern pentru a favoriza anumiti concurenti intr-o serie de dosare de privatizare de mare importanta. Anchetatorii sustin ca faptele celor doi demnitari trebuie catalogate drept tradare.Potrivit procurorilor, Seres, Nagy si fostul secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor Kerekes Gabor, au constituit sau au aderat la un grup infractional cu carater transnational, din care au facut parte si deja celebrii Vadim Benyatov, Stamen Stanchev, Dorinel Mihai Mucea si Mihai Radu Donciu (judecati pentru spionaj intr-un alt dosar), dar si alti trei inculpati (un turc, un ceh si un romano-englez).Activitatea infractionala ar fi avut loc in perioada 30 mai 2005 - 21 noiembrie 2006 si ar fi constat, printre altele, intr-o serie de actiuni ilegale care ar fi menit sa distorsioneze procesul de privatizare a Electrica Muntenia Sud, de vanzare a unui pachet de 8 % din actiunile Petrom, de privatizare/restructurare a Romaero Bucuresti si Avioane Craiova, de consultanta in vederea privatizarii SN RADIOCOMUNICATII SA, de consultanta in vederea restructurarii si privatizarii CN Posta Romana SA, dar si de selectare prin licitatie a consultantului international pentru listarea la bursa a pachetului de 46% din actiunile detinute de statul roman la Romtelecom.Mai exact, demnitarii ar fi furnizat informatii confidentiale despre o serie de licitatii organizate de minister pentru consultanta sau privatizarea unor societati si ar fi incercat, in unele situatii, sa influenteze rezultatul unor licitatii. Se pare ca sesizarea pentru demararea anchetei a venit din partea unor ofiteri SRI care supravegheau domeniul economic.In 26 august 2008, Senatul a aprobat urmarirea penala in cazul lui Codrut Seres. In cadrul aceleiasi hotarari, alesii au decis ca cele 70 de volume originale ale dosarului DNA sa fie secretizate si arhivate la Senat. Asta ar fi putut duce la imposibilitatea derularii in continuare a procedurilor. Din fericire, senatorii au fost de acord sa returneze dosarul si, pe 30 martie 2009, cei doi fosti ministri au fost trimisi in judecata.Codrut Seres a fost ministru al Economiei in Guvernul Tariceanu, fiind membru al Partidului Conservator (condus de Dan Voiculescu).