DNA a inceput actiunea penala fata de fostul sef al Nuclearelectrica din timpul Guvernului Boc. Budulan este acuzat ca luat, pentru el si pentru partid, mite de 11,7 milioane lei

"In perioada 2009-2010, inculpatul Budulan Pompiliu, in calitate de director general al S.N. Nuclearelectrica SA, a pretins, pentru sine si pentru formatiunea politica aflata la guvernare, de la reprezentantii a doua firme de software- un procentaj de 10% din valoarea facturilor emise catre societatea nationala pentru serviciile prestate, din care a primit, in perioada iunie 2009 - decembrie 2011, suma totala de 6.492.589,16 lei (echivalentul a 1.536.743,86 euro),- un procentaj de 10% din valoarea a doua contracte, din care a primit, in perioada 2010 - decembrie 2011, suma totala de 5.213.282 lei (echivalentul a 1.250.188 euro).Banii respectivi au fost pretinsi si primiti de inculpat in legatura cu indeplinirea indatoririlor sale de serviciu ce vizau atribuirea si derularea in bune conditii a contractelor incheiate de cele doua firme cu societatea pe care o conducea."Budulan a demisionat din functie in decembrie 2011 dupa ce a fost acuzat ca si-a angajat fiica intr-o functie de conducere in cadrul companiei.