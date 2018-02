Fostul director al Hidro Prahova, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita

Magistratii Tribunalului Prahova au admis, luni, propunerea DNA Ploiesti de condamnare la doi ani de inchisoare cu suspendare a lui Dumitru Pantea, fost director al Hidro Prahova, in baza unui acord de recunoastere a vinovatiei.Documentul a fost incheiat intr-unul dintre dosarele disjunse din cel in care sunt urmariti penal pentru fapte de coruptie omul de afaceri Sebastian Ghita, Iulian Hertanu, cumnatul lui Victor Ponta, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma.Pantea a recunoscut ca a luat mita peste 50.000 de lei pentru a favoriza o firma sa castige o licitatie si sa obtina solutii favorabile de la instantele de judecata si de la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor in sensull mentinerii rezultatului initial al licitatiei.De asemenea, instanta a dispus confiscarea sumei care a fost primita ca mita."Admite acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti cu inculpatul Pantea Dumitru, condamna pe inculpatul Pantea Dumitru la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de luare de mita. (...) Dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii de 2 ani pe un termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni, (...) dispune confiscarea sumei de 50.400 lei", este solutia instantei.Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.Dumitru Pantea este a doua persoana inculpata care-si recunoaste fapta, dupa ce, in 18 ianuarie, fostul manager al proiectului care s-a derulat cu fonduri europene, Ionut Ionescu, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, tot in baza unui acord de recunoastere.Dosarul initial, in care sunt vizati Sebastian Ghita, Iulian Hertanu, Mircea Cosma si Vlad Cosma, nu a fost inca trimis in judecata.