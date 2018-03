Directorul ADP sector 1 i-a spus unui complice, in 2017, ca primarul Tudorache i-a cerut sa nu mai ia mita "o perioada" - rechizitoriu DNA

Afirmatia a fost facuta in timpul unei discutii cu subalternul sau Alin-Nicolae Stoian, acesta din urma primind sarcina sa ii transmita mesajul reprezentantului unei asocieri de firme, martor in dosar, de la care Vieru pretinsese bani pentru a nu rezilia un contract de prestari servicii."Inculpatul Vieru Alin i-a cerut complicelui sa ii transmita lui (...) ca nu vrea ca acesta sa le mai dea nimic deoarece primarul sectorului 1 (sefu') ar fi cerut ca inculpatul si angajatii din subordinea sa sa nu mai ia mita o perioada. Cu aceeasi ocazie, inculpatul Vieru Alin si-a atentionat complicele sa aiba grija cu (...) cand ii va comunica aceasta deciziei, in sensul ca ultimul sa nu inregistreze convorbirea", se arata in rechizitoriu.Conform aceleiasi surse, mesajul a fost transmis de Alin-Nicolae Stoian pe 21 august 2017, cand s-a intalnit cu reprezentantul asocierii de firme in curtea ADP sector 1 si a primit suma de 6.800 de lei, bani care ar fi urmat sa ajunga la Alin Vieru."Abia cu aceasta ocazie si dupa primirea banilor, functionarul a anuntat (...) ca aceasta ar fi fost 'ultima data', intrucat i-a spus inculpatul Vieru Alin ca "sefu' mare" i-ar fi comunicat sa nu mai ia mita timp de cateva luni, 'pana se linistesc apele', iar acest refuz viitor nu are legatura cu cuantumul sumei pe care o primise", se precizeaza in rechizitoriu.