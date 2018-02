Kovesi, prima reactie in scandalul Microsoft: Ca sef de institutie nu am alte parghii la indemana decat sa sesizez Inspectia Judiciara, atunci cand un procuror greseste. / Nu este niciun motiv sa-mi dau demisia

Laura Codruta Kovesi la Digi 24: "Ca sef de institutie nu am alte parghii la indemana decat sa sesizez Inspectia Judiciara, atunci cand un procuror greseste." "Nu suspectez rea intentie in cazul procurorului de caz. Nu pot sa fac aprecieri pana la un raspuns al Inspectiei Judiciare, verificarea o face doar Inspectia Judiciara", a adaugat Kovesi."Dosarul a fost inregistrate la DNA in 2013. In 4 ani s-au facut 4 rechizitorii si au fost trimisi in judecata 2 ministri, dintre care unul a si fost condamnat", a mai spus Kovesi."Este un caz izolat si nu trebuie generalizat. Procurorii din DNA isi fac treaba", a subliniat Laura Codruta Kovesi."Daca nu ceream avizele de urmarire penala pentru cei sase ministri, noi nu am fi putut face investigatii, nu puteam administra probe. Avizul e o conditie prealabila pentru a face cercetari si nu am fi facut cele 4 rechizitorii in dosarul Microsoft, pentru care avem deja condamnari definitive pentru o parte dintre persoane", a adaugat Laura Codruta Kovesi.Sefa DNA mai spune ca "Solicitarea avizelor nu a intrerupt prescriptia, ci doar un act de urmarire penala o poate face, cum ar fi comunicarea catre suspect a ordonantei prin care a primit aceasta calitate. Pentru anumite persoane dna procuror Iorga, desi obtinuse avizul inainte de prescriere, a inceput urmarirea penala la cateva zile dupa implinirea termenului, motiv pentru care a si fost sesizata Inspectia Judiciara. In aceste rechizitorii s-au pus masuri asiguratorii pana la concurenta intregului prejudiciu."