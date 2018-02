Scandalul Microsoft: Parchetul General a sesizat Inspectia Judiciara inca din septembrie 2017 cu privire la Mihaela Moraru Iorga, procurorul de caz

Avand in vedere comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie nr. 106/VIII/3 din 1 februarie 2018 privind instrumentarea cauzei cunoscuta generic sub denumirea "dosarul Microsoft", precum si solicitarile mass-media de a furniza un punct de vedere in legatura cu solutiile de clasare dispuse, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a primit o informare din partea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie in legatura cu modul de instrumentare a cauzei cunoscuta generic sub denumirea "dosarul Microsoft", precum si cu masurile intreprinse de catre conducerea DNA in data de 17 iulie 2017.In data de 20 septembrie 2017 - pe baza actelor inaintate de catre conducerea DNA anterior, respectiv pe 5 septembrie 2017 - procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat, in calitate de titular al actiunii disciplinare, Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. t coroborat cu art. 991 alin. (1) si (2) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta) de catre procurorul Moraru Iorga Mihaela. Sesizarea priveste mai multe aspecte, printre care si modul de instrumentare a cauzei mentionate anterior.