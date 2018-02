Claudiu Florica si Dinu Pescariu, trimisi in judecata in dosarul licentelor Microsoft

In perioada decembrie 2003 - octombrie 2004, reprezentantii Guvernului Romaniei (Nica Dan, in calitate de ministru al comunicatiilor si tehnologiei informatiei, Ticau Silvia Adriana, in calitate de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, respectiv de ministru al comunicatiilor si tehnologiei informatiei si Athanasiu Alexandru, in calitate de ministru al educatiei si cercetarii), au initiat si sustinut dupa caz, proiectele Hotararilor de Guvern nr.1473/11.12.2003, nr.470/01.04.2004 si nr.1778/21.10.2004, prin care s-a aprobat incheierea intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, respectiv s-a aprobat extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale Microsoft.

In scopul de a favoriza Fujitsu Siemens Computers prin evitarea organizarii unei licitatii publice, in cuprinsul Hotararilor de Guvern mentionate s-a invocat, in mod nereal, calitatea acestei firme de unic distribuitor pentru licentele Microsoft.

Extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale Microsoft a fost aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 1778/21.10.2004 fara a exista un necesar fundamentat.

Aprobarea incheierii intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, precum si extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale, s-au facut cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, invocandu-se in mod nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers pentru licentele Microsoft, iar de discount-ul acordat de firma Microsoft in considerarea Guvernului Romaniei a beneficiat Fujitsu Siemens Computers.

Prin fapta reprezentantilor Guvernului Romaniei, fapta care intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu (prescrisa), s-a cauzat, pe de o parte - un prejudiciu in valoare totala de 66.965.343,88 USD repercutat in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, iar pe de alta parte - un folos necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea Fujitsu Siemens Computers.

Suma de 22.787.515 USD, reprezentand o parte (aproximativ o treime) din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers a facut obiectul infractiunii de spalare de bani.

Concret, in vederea disimularii originii ilicite a sumei de 22.787.515 USD, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG.

In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG, suma de 15.553.878,86 USD la data de 11.05.2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30.11.2004.

In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd).

Persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a sumei totale de 22.787.515 USD, reprezentand o parte din folosul patrimonial necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, au fost inculpatii Florica Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihail, acesta din urma fiind si beneficiarul final al unei parti din aceasta suma.

Prin contributia la infiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la incheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza in lipsa acestor elemente.

Gheorghe Stefan, la data faptelor primar al municipiului Piatra Neamt, Dorin Cocos, Sandu Gabriel, ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) in perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta si a lui Nicolae "Niro" Dumitru, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata (doua acte materiale).

Sandu Gabriel (aflat in executarea unei pedepse privative de libertate) la data faptei ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul,

Claudiu Ionut Florica, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si spalare a banilor (2 fapte),

Dinu Pescariu, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, spalare a banilor

Calin Tatomir, la data faptelor director general Microsoft Romania SRL, cercetat sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, spalare a banilor.

Care sunt acuzatiile procurorilor:In vederea confiscarii speciale, in cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asigurator asupra sumelor de bani apartinand lui Dinu Pescariu.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Din dosarul licentelor Microsoft, constituit ca urmare a unei sesizari a Corpului de control al primului - ministru, au fost disjunse mai multe cauze, soldate cu mai multe dosare trimise in judecata.Cei patru inculpati au savarsit faptele mentionate mai sus in contextul incheierii, in anul 2009, a unui contract de inchiriere licente Microsoft cu optiune de cumparare.In aceasta cauza, la data de 3 octombrie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus pedepse de pana la 6 ani inchisoare.Faptele retinute in sarcina acestora au fost comise in cursul anului 2009, in contextul organizarii licitatiei ce avut ca urmare incheierea de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si firma D.Con.Net AG a contractului de inchiriere licente Microsoft (in anul 2009, a unui contract de inchiriere licente Microsoft cu optiune de cumparare).Dosarul se afla in curs de judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in acest moment, cei patru inculpati beneficiind de prezumtia de nevinovatie.In aceasta cauza, cercetarile au vizat conditiile in care, in perioada septembrie 2010 - februarie 2012, a fost incheiat un contract ce avea ca obiect inchirierea, pe o durata de 16 luni si 13 zile, cu optiunea de cumparare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft in scoli.Dosarul se afla in curs de judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, inculpatul beneficiind de prezumtia de nevinovatie.