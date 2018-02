Prinde-ma daca poti! La cat s-a marit lotul marilor fugari dupa disparitia lui Ioan Bene, omul de afaceri clujean

Actual de Cluj a descoperit ca Bene este rezident in Suedia, dar nu este clar daca a plecat in tara nordica. Cert este ca publicatia ofera detalii nestiute despre adresa unde Bene figureaza ca rezident in Suedia alaturi de alti doi cetateni romani, Sorin Docuz și Sorinel Adamescu. Bene trece drept unul dintre oamenii de incredere ai fostului ministru de interne, Ioan Rus, si interfata acestuia intr-o serie de firme de constructii din Cluj.Purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Gina Pop, a declarat, joi, corespondentului Mediafax că în cazul lui Ioan Bene a fost ridicată măsura controlului judiciar din decembrie 2015.Ultimul om de afaceri care a preferat fuga din tara in locul inchisorii este Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare in dosarul ferma Baneasa in data de 2 august 2917. La fel ca in cazul lui Bene, si Popoviciu ar plecat din tara cu cateva zile inainte de sentinta, in conditiile in care nici pe numele sau nu a existat vreo masura preventiva care sa-l impiedice sa plece. La fel ca in cazul Bene, si in cazul Popoviciu au existat speculatii ca a fost ajutat sa fuga, date fiind conextiunile sale in serviciile secrete.Popoviciu s-a predat pe 14 august politiei londoneze. A fost pus in libertate in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire sterline, fiind obligat sa poarte o bratara electronica de supraveghere. Curtea de Apel Bucuresti a transmis pe 17 august 2017 autoritatilor judiciare din Marea Britanie mandatul european de arestare pe numele lui Puiu Popoviciu.Insa extradarea lui Popoviciu nu se face automat, ci in baza unui proces care poate dura ani. Exista deja informatii ca avocatii lui Popoviciu ar fi invocat, dupa modelul Adamescu, conditiile proaste din inchisorile din Romania pentru a evita extradarea. In plus, unul din avocatii sai, fostul director FBI, Luis Freeh, a acuzat dupa condamnare autoritatile romane ca nu i-au asigurat lui Popoviciu o ancheta corecta.Tot la Londra se afla si Alexander Adamescu. La fel ca Popoviciu, Adamescu incearca sa evite extradarea in Romania, unde urmeaza sa fie judecat in dosarul in care este acuzat de dare de mita impreuna cu tatal sau, Dan Adamescu, decedat in ianuarie 2017. Pe numele lui Adamescu jr, judecatorii au emis un mandat de arestare in lipsa in mai 2016, fiind acuzat ca se sustrage anchetei penale din 2014, cand a fost deschis dosarul.Adamescu a fost prins la Londra in iunie 2016, iar de atunci se lupta in instanta pentru a evita extradarea in Romania. Are chiar o pagina de internet intitulata friendsofalexanderadamescu.org, in care se prezinta victima politica si a abuzurilor statului roman. Adamescu jr. duce o intensa campanie de lobby in presa internationala impotriva DNA si impotriva mandatului european de arestare. Ultimele informatii despre procesul sau dateaza din aprilie 2017, cand avocatii sai au anuntat ca un tribunal din Londra a suspendat procesul de extradareApărătorii omului de afaceri susțin că acesta ar fi o victimă a „persecuțiilor politice” și că mandatul de arestare ar fi fost emis abuziv, doar pentru a împiedica procesul la Curtea de Arbitraj de la Washington (ICSID) dintre Alexander Adamescu, The Nova Group si statul roman.Un alt fugar celebru, Sebastian Ghita, a disparut din tara in decembrie 2016, a doua zi dupa ce a ramas fara imunitate parlamentara. Si in cazul sau exista suspiciuni ca a fost ajutat sa plece, date fiind relatiile sale apropiate cu fosta conducere SRI. In plus, in noaptea dinspre 19 si 20 decembrie, cand a fost vazut ultima data, pleca de la un eveniment organizat de SRI, unde participase in calitate de membru al comisiei parlamentare de control. Politistii care il filau sustin ca l-au pierdut.Ar fi circulat prin zece tari inainte de a ajunge in Serbia, unde a fost prins in aprilie 2017 cu identitate falsa. În momentul reținerii la Belgrad, fostul deputat avea asupra lui acte false, dându-se drept cetățean sloven, și înfășișarea schimbată, ras în cap și cu barbă.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca s-a facut tot ce prevedea legea pentru aducerea in tara a lui Sebastian Ghita, ca ministerul a trimis toate documentele cerute de instanta din Serbia in vederea extradarii si ca pentru luna martie a stabilit o intalnire cu ministra justitiei din tara vecina.Cercetat in mai multe dosare de coruptie si cu mai multe mandate de arestare preventiva emise pe numele sau, Sebastian Ghita a declarat în cursul audierilor la o instanţă judiciară din Belgrad că se opune extrădării în România, argumentând că este persecutat politic.In ziua de Craciun, Radu Mazare parasea Romania cu o cursa catre Paris, dar nu in vacanta. Abia pe 30 decembrie 2017, cand Mazare trebuia sa se prezinte la politie in cadrul controlului judiciar, politistii au realizat ca a fugit din tara. Contactat de politisti, fostul primar al Constantei le-a spus ca se afla in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.Mazare deruleaza in Madagascar investitii in domeniul turismului. Politia Romana a explicat ulterior ca "Masura controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare nu prevedea interdictia de a parasi tara, iar pe toata perioada existentei masurii preventive a controlului judiciar politistii nu au constatat incalcari ale obligatiilor impuse."In luna iulie 2017, Radu Mazare a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la patru ani de inchisoare cu suspendare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Mamaia, dar decizia nu este definitiva. Fostul primar mai este judecat si in alte dosare, acestea aflandu-se pe rolul primei instantei.Intr-o scrisoare adresata pe 30 decembrie 2017 "tuturor autoritatilor interesate din Romania", Mazare se declara "o tinta politica a statului paralel" si sustine ca in Romania nu mai are "nicio sansa sa beneficieze de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala". El adauga ca se va intoarce atunci cand in Romania va exista "o justitie reala".La termenul din 16 ianuarie de la Curtea Suprema din dosarul ANRP, avocatul Alinei Bica a declarat ca aceasta este plecata din tara de trei saptamani. Avocatul Alinei Bica ar fi prezentat instantei documente in limba spaniola prin care aceasta se afla in Costa Rica si nu poate fi transportata in Romania. Mai mult, aparatorul ar fi sugerat ca Alina Bica a plecat in Costa Rica pentru a profesa ca avocat, asta pentru ca in Romania nu mai are acest drept. Cum documentele nu erau traduse in limba romana, instanta nu le-a luat in considerare.Judecatorii au ridicat anul trecut controlul judiciar asupra Alinei Bica, asa incat aceasta putea pleca din tara. Fostul procuror sef al DIICOT nu s-a mai prezentat la termenele proceselor sale din data de 4 decembrie, moment in care au fost amanate sedintele de judecata din cauza absentei sale.Intr-o declaratie pentru lumeajustitiei.ro, Alina Bica a confirmat pe data de 17 ianuarie ca nu se afla in tara, dar sustine ca nu a fugit, fara sa explice insa de ce lipseste: “Am văzut știrile apărute despre pretinsă mea fugă din țară. Într-adevăr nu mă aflu în țară, lucru pe care l-am adus la cunoșțînță instanței, dar tin să precizez că nu se pune problema să fi fugit din țară, așa cum nu se pune problema să mă gândesc să fug în viitor. Mă confrunt cu o situație personală, privată, care și ea a fost adusă la cunoștință instanței. Mai multe comentarii nu doresc să fac. Voi clarifica situația în foarte scurt timp”.In decembrie 2014, Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, a fost trimisa in judecata in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). Bica facea parte, la data faptelor, din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor de la ANRP.De trei ani a fugit din Romania si fostul deputat UDMR Marko Attila. Acesta a plecat in Ungaria in decembrie 2014, dupa ce colegii sai au votat in favoarea arestarii preventive in dosarul ANRP in care este judecata si Alina Bica.Marko Attila Gabor fusese condamnat definitiv intr-un alt dosar ANRP, in noiembrie 2014, la trei ani de închisoare cu suspendare. A fost judecat pentru abuz în serviciu într-un dosar privind restituirea unor imobile. In prima instanta fusese condamnat la aceeaşi pedeapsă, dar cu executare.Omul de afaceri a părăsit România inca din vara lui 2012, cu puţin timp înainte să fie chemat la audieri la DNA în dosarul în care fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, este acuzat ca a protejat o grupare care făcea evaziune fiscală cu produse petroliere. Tot din 2012 este disparut fara urma si fostul sef de cabinet al lui Blejnar, Codrut Marta, cercetat si el in acest dosar. Soţia acestuia, Andreea Marta, a precizat că ultima dată soţul ei a fost văzut pe 21 mai 2012. Au existat speculatii in legatura cu moartea lui, dar acestea nu au fost niciodata probate.In 2017 presa anunta o pretinsa negociere intre autoritatile romane si cele din Israel pentru extradarea lui Schwartzenberg, insa informatiile n-au fost confirmate oficial.La inceputul acestui an, procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Schwartzenberg, in prezent arestat in lipsa, intr-un alt dosar, privind construirea Campusului social Henri Coanda din Constanta, in care sunt implicati Radu Mazare si Avraham Morgenstern.