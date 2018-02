Adriean Videanu, audiat la Parchetul General

Potrivit unor surse judiciare, dosarul a fost deschis in urma unei plangeri pentru abuz in serviciu, depuse in anul 2009 de o societate comerciala, care reclama modul in care Adriean Videanu a repartizat, pe vremea cand era primar general al Capitalei, un teren pe care s-a construit Satul Francez.In octombrie 2016, Tribunalul Bucuresti a admis o plangere depusa de SC Ruxandra Trading SRL impotriva unei ordonante a Parchetului General, prin care procurorii au clasat acest dosar.Instanta a decis trimiterea dosarului la Parchetul General in vederea completarii urmaririi penale sub aspectul savarsirii de catre Adriean Videanu a infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.