Dan Andronic sustine ca in 2008, la Palatul Victoria, a fost gasit un microfon ascuns intr-o priza

Informatia a fost dezvaluita de Dan Andronic in timpul audierii sale ca martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.In sala, Dan Andronic le-a spus judecatorilor ca s-a intalnit cu Dorin Marian in biroul acestuia de la Palatul Victoria, iar acesta i-a aratat un microfon gasit intr-o priza, moment in care a fost intrerupt de presedintele completului de judecata, Constantin Epure, care l-a intrebat ironic: "Sunt la moda microfoanele gasite in priza. Cat de mare era?"."Cam de aceeasi marime", a raspuns Dan Andronic, facand aluzie la microfonul gasit de ministrul de Interne, Carmen Dan."Stiti si marimea celuilalt?", l-a mai intrebat magistratul, fara ca Andronic sa mai raspunda.Ideea microfonului gasit in biroul de la Palatul Victoria a fost reluata de Dan Andronic si la iesirea din sala de judecata."Cred ca era microfon, nu am stat sa-l verific. Atarna dintr-o priza in biroul lui Dorin Marian. Atunci mi-a zis ca i-a chemat pe cei de la (...) nu stiu de unde, sa scoata tot ce avea pe acolo. Cred ca se intampla in 2008, cand a fost numit seful Cancelariei primului-ministru. A zis: 'Am umblat la o priza si a cazut un microfon'. Nu am elaborat, m-am amuzat de poveste si atat. Sa stiti ca microfoanele au functionat intotdeauna", a spus Andronic.Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Conform DNA, in cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegala a unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, Tariceanu a facut, sub juramant, la data de 15 aprilie 2016, declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat si nu a spus tot ce stie in legatura cu imprejurari esentiale, urmarind prin aceasta impiedicarea/ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatilor cercetati in dosarul trimis in judecata.Procurorii afirma ca Tariceanu a sustinut in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului), despre implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare si nici despre actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.Calin Popescu-Tariceanu este acuzat ca a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie despre relatia cu inculpatii Tal Silberstein, Dan Andronic si Remus Truica, despre intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate.