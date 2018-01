Victor Ponta, chemat in instanta ca martor in dosarul lui Tariceanu

La termenul de marti al procesului, in sala de judecata s-a prezentat fostul parlamentar Serban Mihailescu, desi el nu a fost citat in acest sens.Judecatorii au anuntat ca el a fost pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa, dupa ce a dat declaratii contradictorii in acest dosar, insa magistratii i-au spus ca, deocamdata, nu il vor reaudia la acest termen.In schimb, au fost audiati in calitate de martori Dan Andronic si Dan Motreanu - vicepresedinte PNL.Dan Andronic a declarat in sala de judecata ca il cunoaste pe Tariceanu din anul 1992, insa a avut o relatie mai apropiata cu acesta dupa 2007, deoarece sotiile lor erau prietene."Am lucrat cu Tariceanu in calitate de consultant. Relatia s-a incheiat dupa ce el nu a mai fost prim-ministru si s-a intrerupt aproape total dupa ce Tariceanu s-a despartit de Ioana Valmar. Sotia mea a ramas prietena cu ea. (...) Nu am avut o relatie de prietenie cu Tariceanu. Eram cunostinte, amici. Prietenia inseamna altceva. Ne intalneam intr-un cerc de relatii. De obicei, ne intalneam la restaurant. Copiii sotiei mele mergeau la aceeasi scoala cu baiatul lui Tariceanu. Nu erau copiii mei. Erau doua fete ale sotiei dintr-o alta relatie. (...) In anul 2009, am inceput sa ofer consultanta lui Traian Basescu si PDL, astfel incat am incheiat contractul cu PNL. Dupa divortul de Ioana Valmar, relatia cu Tariceanu pot spune ca a inghetat. Nu inseamna ca nu am mai vorbit dupa aceea si la telefon, poate ne-am si mai vazut la intalniri", a spus Andronic.El a adaugat ca l-a cunoscut pe Marius Marcovici, consilierul lui Dorin Marian, fost sef al Cancelariei prim-ministrului in mandatul lui Tariceanu, in timp ce era consultant pentru PSD in campania electorala din anul 2004."Marcovici facea parte din staff-ul consultantilor americani si israelieni care se ocupa de PSD. Dupa 2004, nu l-am mai vazut o lunga perioada si a reaparut dupa ce firma mea si a lui Tal Silberstein a inceput sa ofere consultanta PNL. Ulterior, am aflat ca Marcovici a devenit consilier al lui Dorin Marian la Cancelaria prim-ministrului si l-am vazut si la Palatul Victoria. Marcovici era de origine israeliana si de multe ori era translator. Eu nu l-am recomandat pe Marcovici pentru a fi angajat la Guvern", a continuat Andronic.Raspunzand unei intrebari, Andronic a recunoscut ca l-a invitat pe Tariceanu la nunta sa organizata la Monte Carlo si l-a pus la aceeasi masa cu Shimon Shevez, deoarece acesta din urma avea conexiuni la nivel foarte inalt in SUA si Israel.Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Conform DNA, in cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegala a unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, Tariceanu a facut, sub juramant, la data de 15 aprilie 2016, declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat si nu a spus tot ce stie in legatura cu imprejurari esentiale, urmarind prin aceasta impiedicarea/ ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatilor cercetati in dosarul trimis in judecata.Procurorii afirma ca Tariceanu a sustinut in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului), despre implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare si nici despre actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.Tariceanu este acuzat ca a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie despre relatia cu inculpatii Tal Silberstein, Dan Andronic si Remus Truica, despre intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate.