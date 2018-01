Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru 30 de zile

Presedintele CJ Neamt a fost retinut pe 18 ianuarie de procurorii DNA si, ulterior, plasat sub control judiciar, decizie contestata de procurori.DNA il acuza pe Ionel Arsene ca, in cursul anului 2013, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.Procurorii anticoruptie sustin ca banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.