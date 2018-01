Instanta suprema a amanat discutarea cererii de redeschidere a urmarii penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu

Instanta suprema a amanat procesul, din cauza ca celelalte persoane implicate in dosar nu au avut avocat.Prezent la instanta suprema, Paul Stanescu a declarat ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in acest dosar."In 2010, Curtea de Conturi a facut verificari de fond, a spus ca totul e in regula. Dupa aceea, un cetatean a carui identitate, spune DNA, nu a fost gasita a facut o sesizare in dosarul cu finantarea echipei de fotbal Alro Slatina si au inceput cercetarile. DNA Craiova a avut un expert, au verificat daca exista prejudiciu, DNA Craiova a zis ca nu exista prejudiciu si in baza constatarilor au dat neinceperea urmaririi penale. Pe 17 ianuarie 2018, DNA cere redeschiderea din nou a acestui dosar. Nu stiu care e cauza (...) Mai sunt inca trei auditori de la Curtea de Conturi citati in acest dosar si s-a amanat. Ceea ce va pot spune eu este un lucru clar: in momentul in care voi deveni inculpat in acest dosar, eu, Paul Stanescu, ii voi pune demisia pe masa prim-ministrului. Asta trebuie sa stiti de la mine. Declaratia mea este o certitudine (...). Eu cred ca totul a fost legal", a afirmat Paul Stanescu.Cererea DNA a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu, intimati in dosar sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotosman si Remus Manolache.Potrivit unor surse judiciare, dosarul a pornit de la o sesizare a Curtii de Conturi si are ca obiect deturnare de fonduri de la Consiliul Judetean Olt, in legatura cu finantarea unei echipe de fotbal.Paul Stanescu a fost presedinte al Consiliului Judetean Olt in perioada iunie 2008 - iunie 2016.