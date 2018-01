Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, retinut de procurorii DNA pentru ca ar fi primit 100.000 de euro ca sa faca trafic de influenta

Procurorii il acuza ca, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a PSD, a primit de la o persoana (martor in cauza), suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.Banii remisi de martor intr-un restaurant din Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.Arsene urmeaza sa fie prezentat vineri Tribunalului Bacau, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Ionel Arsene este unul dintre baronii locali cei mai apropiati de Liviu Dragnea, fiind considerat mana sa dreapta in partid. De altfel, in week-end-ul dinaintea retragerii sprijinului PSD pentru premierul Mihai Tudose, Arsene a fost fotografiat de presa tabloida in compania lui Dragnea si a altor loiali ai acestuia la o intalnire la un restaurant din Bucuresti.Arsene a tinut prima pagina a ziarelor in 2014, cand televiziunea Est TV si ziarul Mesagerul de Neamt au difuzat un film in care apare in ipostaze compromitatoare alaturi de o tanara.Seful PSD Neamt a condamnat intr-un comunicat de presa "modul mizerabil in care s-a incercat discreditarea mea si a activitatii mele" si sustine ca e vorba despre "trucaje video".