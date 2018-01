UPDATE Roberta Anastase, la DNA: Am fost chemata in calitate de martor

"Nu va pot da niciun fel de detalii, fiind o ancheta in curs. Am fost chemata in calitate de martor. Am dat o declaratie. Nu am voie sa va spun (...) Nu a fost o declaratie lunga", le-a spus Anastase jurnalistilor, dupa ce a stat aproape doua ore in sediul DNA.Intrebata daca a dat declaratii intr-un dosar de coruptie, Anastase a spus ca nu are voie sa spuna despre ce dosar este vorba, lucru intarit si de avocatul sau."A fost rugata de anchetatori sa nu dea niciun fel de declaratii la presa. Nu poate sa va declare absolut nimic in momentul de fata. A fost chemata in calitate de martor. Nu va putem spune despre ce este dosarul si nici de ce a fost audiata", a spus avocatul care o insotea, Bogdan Ionescu