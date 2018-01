Sevil Shhaideh a ajuns la DNA

"Pana nu vad despre ce e vorba, ce contine aceasta expertiza, eu nu pot sa ma pronunt", a declarat ea, la intrebarile presei.Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), a fost pusa sub acuzare de DNA in septembrie 2017, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.Potrivit procurorilor anticoruptie, dosarul vizeaza trecerea unei parti din Insula Belina si Bratul Pavel in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, care ulterior le-a inchiriat unei societati comerciale.In acelasi dosar, s-a mai dispus urmarirea penala fata de Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator principal in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, precum si fata de Ionela Stoian, director in cadrul MDRAP, Rodica Gusa, asistent-registrator in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, si fata de Alexandrina Anduta Diaconu, registrator-sef in cadrul aceleiasi institutii, pentru complicitate la abuz in serviciu