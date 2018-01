Martor in procesul lui Liviu Dragnea: Daca nu as fi executat dispozitiile, mi-as fi pierdut locul de munca si mi-ar fi fost foarte greu sa mai gasesc altul in judetul Teleorman

Un nou termen in procesul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, iar fosta sa sotie, Bombonica Prodana, pentru abuz in serviciu, a avut loc marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Procesul lui Liviu Dragnea s-a reluat de la zero in toamna trecuta, dupa pensionarea unui judecator.Liviu Dragnea nu a fost prezent la proces, iar urmatorul termen a fost stabilit pentru 15 februarie, cand vor fi audiati ultimii sase martori din dosar.Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Printre cei care au dat declaratii la proces s-a aflat si Jenica Dumitru, fost sef serviciu la Departamentul juridic, contencios, evaluare si resurse umane din cadrul DGASPC Teleorman.Jenica Dumitru a recunoscut ca cele doua angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica, nu veneau la serviciu si isi desfasurau de fapt activitatea la sediul PSD Teleorman."Cand am fost sef serviciu, am informat-o pe directoarea Alesu Floarea de aceasta situatie, dar ea mi-a spus ca nu este treaba mea si ca domnul presedinte al Consiliului Judetean, Liviu Dragnea, stie de aceasta situatie. (...) Am mai discutat cu Alesu Floarea cand faceam organigrama si aceasta mi-a spus acelasi lucru - ca nu e treaba mea. Situatia celor doua angajate era de notorietate. Pe langa Alesu Floarea, mai stiau si mai multi colegi, respectiv angajatele de la Resurse umane, sefii de departamente si conducerea DGASPC Teleorman. Nu am incercat sa discut cu Liviu Dragnea despre cele doua angajate", a precizat Jenica Dumitru.Ea a recunoscut ca ea a intocmit fisele de pontaj cu prezenta la serviciu a celor doua angajate, desi acest lucru ar fi trebuit sa il faca Bombonica Prodana, cea care le era sefa: "Dupa inceperea cercetarilor de catre procurori, din dispozitia directoarei Alesu Floarea, au fost intocmite mai multe documente, respectiv fise de pontaj legate de prezenta si activitatea prestata de cele doua angajate. In cazul in care nu as fi executat dispozitia data de Alesu Floarea, mi-as fi pierdut locul de munca si mi-ar fi fost foarte greu sa mai gasesc un loc de munca in judetul Teleorman", a spus Jenica Dumitru.Jenica Dumitru a precizat ca, initial, Bombonica Prodana urma sa fie numita sefa la Serviciul administrativ din cadrul DGASPC Teleorman, insa aceasta nu dorea sa devina functionar public, astfel incat a fost infiintat Serviciul secretariat, iar Liviu Dragnea ar fi spus ca sotia lui nu poate sa fie sefa peste 'soferi si maturatoare': "Cand a plecat organigrama la Consiliul Judetean Teleorman, exista propunerea unui Serviciu administrativ, insa Bombonica Dragnea nu dorea sa devina functionar public. Eu cunosc acest aspect din relatarile doamnei Alesu Floarea. Liviu Dragnea nu a fost de acord si s-a aprobat Serviciul secretariat. Liviu Dragnea i-ar fi spus lui Alesu Floarea ca doamna Bombonica Dragnea nu poate fi sefa peste soferi si maturatoare", a mai spus Jenica Dumitru.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef Serviciu secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Procurorii DNA il acuza pe Dragnea ca a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent.Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman.