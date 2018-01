Fostul sef al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu

Ce spune rechizitoriul procurorilor:

Investigatie Hotnews.ro: Florian Bodog, pe lista beneficiarilor de excursii pe bani publici

Alaturi de Dan Romulus Serban au mai fost trimisi in judecata in acest dosar Oana Mihaela Alexandrescu-Duca, la data faptelor director economic si administrativ in cadrul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, pentru abuz in serviciu si luare de mita, si Aracsia Magdalena Bentia, la data faptelor director al Directiei Juridice din cadrul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, pentru abuz in serviciu.Investigatia Hotnews.ro "<Mama ce misto. Ce invidioasa sunt> - Cum sa calatoresti in jurul lumii pe bani publici" arata ca actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, la acea vreme directorul de cabinet al ministrului de atunci al Sanatatii, Ritli Ladislau, s-a numarat printre beneficiarii unei excursii din bani publici in Singapore, "cu o superba cazare intr-unul dintre cele mai cunoscute hoteluri ale lumii". "In perioada 02 decembrie 2010 - 05 august 2011, inculpatii Dan Romulus Serban, Oana Mihaela Alexandrescu-Duca si Aracsia Magdalena Bentia (fosta Dascalescu), in calitatile mentionate mai sus, cu incalcarea prevederilor legale si in unele cazuri la preturi supraevaluate, au incheiat cu trei societati comerciale doua contracte de prestari servicii, un act aditional si un acord cadru, care priveau achizitia unor:1. servicii de arhivare electronica a documentelor, caz in care s-a dispus autorizarea si ordonantarea unor plati nelegale, in suma totala de 1.256.186 lei,2. servicii de organizare si gestionare a voiajelor, servicii conexe si anexe de turism si consultanta juridica pentru angajatii CoNAS si pentru membrii unui grup tinta (10 grupe a 25 de participanti) dintr-un proiect ce trebuia finantat din fonduri nerambursabile (respins de AM PODCA), situatie in care s-a dispus autorizarea si ordonantarea unor plati nelegale in suma totala de 598.890 lei, aferenta serviciilor juridice neprestate,3. servicii de consultanta si formare profesionala a adultilor pentru implementarea procedurilor si metodologiei de acreditare a spitalelor, concretizate in vizite de bune practici in Andaluzia, Australia, Columbia, Brazilia si Argentina, ceea ce a avut drept consecinta autorizarea si ordonantarea unor plati nelegale, in suma totala de 4.937.871 lei.Suma totala de 6.792.947 lei, achitata in conditiile de mai sus, reprezinta un prejudiciu pentru institutia pe care cei trei inculpati o reprezentau, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru cele trei firme prestatoare ale serviciilor.In acelasi context, in perioada 2010-2012, inculpata Oana Mihaela Alexandrescu-Duca a pretins de la doi dintre reprezentantii firmelor prestatoare de servicii suma de 100.000 euro si procentajele de 20% din valoarea de 5.127.965 lei a contractului mentionat la punctul 3, respectiv 6% din valoarea de 1.012.000 lei a actului aditional incheiat in cadrul aceluiasi contract.Din sumele pretinse in conditiile de mai sus, inculpata Oana Mihaela Alexandrescu-Duca a primit in mai multe transe sumele de 100.000 euro si 1.080.000 lei.Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate s-a constituit parte civila in cauza pentru suma de 13.718.426 lei.In cauza, s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatilor Dan Romulus Serban si Aracsia Magdalena Bentia (fosta Dascalescu). De asemenea, a mai fost dispusa poprirea asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in lei sau valuta, in conturile bancare detinute de cei trei inculpati.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza."Investigatia Hotnews.ro "<Mama ce misto. Ce invidioasa sunt> - Cum sa calatoresti in jurul lumii pe bani publici" arata ca actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, la acea vreme directorul de cabinet al ministrului de atunci al Sanatatii, Ritli Ladislau, s-a numarat printre beneficiarii unei excursii din bani publici in Singapore, "cu o superba cazare intr-unul dintre cele mai cunoscute hoteluri ale lumii". Hotnews.ro scria, in noiembrie 2013, ca "o agentie de turism, in care fiica cea mica a mogulului Dan Voiculescu detinea la acel moment majoritatea actiunilor, a castigat in martie 2011 un contract cu o institutie a statului destul de putin cunoscuta: Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor (CoNAS).Scopul contractului, atribuit prin achizitie directa, era organizarea mai multor deplasari in strainatate. Presa a scris atunci despre contract, dar nimeni nu a putut profeti ca, pentru cativa angajati ai CoNAS, urma o calatorie in jurul lumii pe bani publici", scria atunci Hotnews.ro."Un adevarat tur in jurul lumii, organizat de agentia de turism in care fiica cea mica a mogulului Voiculescu fusese actionar majoritar, si care a costat 621.503 Euro, fiecare banut provenind din fonduri publice.In 2010, Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor (CoNAS) a depus un proiect - al carui manager era Oana Duca, directorul economic CoNAS - prin care solicita o finantare din fonduri europene nerambursabile pentru a-si trimite angajatii la pregatire in strainatate.Dar, fara sa mai astepte evaluarea proiectului si semnarea contractului de finantare pentru a avea garantia obtinerii banilor europeni, conducerea CoNAS a decis sa solicite Guvernului acordarea unei subventii in valoare de 10.638.903 lei (aproape 2,5 milioane de Euro). In documentele adresate Guvernului de catre CoNAS se mentioneaza, conform surselor Hotnews, ca aceste milioane de Euro sunt aferente fondurilor europene, urmand asadar sa fie returnate la buget atunci cand vor sosi banii europeni. Insa, repetam!, contractul de finantare pentru banii europeni nu fusese semnat. Nici macar nu fusese evaluat proiectul.In decembrie 2012, Autoritatea de Management a acestor fonduri europene a respins definitiv proiectul depus de CoNAS.Ghinion insa! Cei 2,5 milioane de Euro, acordati CoNAS-ului de catre stat, fusesera deja cheltuiti. Oana Duca, managerul proiectului si directorul economic al CoNAS din 2009 pana in prezent, nu a acceptat un dialog direct pe acest subiect. Raspunsul ne-a fost oferit in scris, in urma unei cereri oficiale din partea Hotnews: Distractia abia acum incepe!Cu o parte din acesti 2,5 milioane de Euro CoNAS a trimis peste 100 de oameni in Spania pentru a acumula expertiza in acreditarea spitalelor. Insa un grup mult mai restrans, format exclusiv din angajati CoNAS si inalti demnitari, a strabatut Pamantul de-a lungul a doar 6 luni cu scopul oficial de a studia criteriile de acreditare a spitalelor.Lista destinatiilor:octombrie - noiembrie 2011: Sydney (Australia), Seoul (Coreea de Sud), Hong-Kong (China), Dubai (Emiratele Arabe Unite).ianuarie - februarie 2012: Chicago (SUA), Miami (SUA), Buenos Aires (Argentina), Sao Paolo (Brazilia), Bogota (Columbia).aprilie 2012: Singapore - cu o superba cazare intr-unul dintre cele mai cunoscute hoteluri ale lumii.directorul de cabinet al ministrului Sanatatii la acea data, Ritli LadislauFlorin Valentin Petrache – director general CoNAS (2009 - prezent),Oana Duca – director economic CoNAS (2009 - prezent)Vlad Romano – director proceduri de acreditare CoNAS (2009 - prezent),Vilmos Lukacs – presedinte CoNAS la acea data,Andrei David – sef serviciu CoNAS,Iulia Nona – consilier CoNAS,Adrian Streinu Cercel – secretar de stat in Ministerul Sanatatii la acea data,Georgeta Bumbac – director economic in Ministerul Sanatatii"